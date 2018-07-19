Якутская ГСХА выполняет научно-исследовательскую работу по иппотерапии для детей с ОВЗ

Научный отдел Якутской ГСХА выполняет научно-исследовательскую работу (НИР) по теме: «Особенности комплексной программы физической реабилитации с использованием иппотерапии для детей с ограниченными возможностями».

Проект проводится совместно с конно-спортивным комплексом ЯГСХА и общественной организацией «Якутская городская организация всероссийского общества инвалидов, председатель ЯГО ВОИ Емелина Екатерина Дмитриевна.

Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья важная и одна из трудных задач современной медико-социальной реабилитации. Определяющие факторы важности медико-социальной реабилитации: стремительный рост числа инвалидов; большая степень социального неравенства; нарушении связи с миром, ограниченная мобильность; недоступность к ряду культурных ценностей и образованию. Сегодня в программах медико-социальной реабилитации встречается термин иппотерапия (лечебно-верховая езда (ЛВЕ)).

Иппотерапией называется форма лечебной физкультуры, где в качестве инструмента реабилитации используется лошадь. В практике лечебная верховая езда рассматривается как комплексный метод медико-социальной реабилитации, позволяющий учитывать психологические и физиологические особенности человека.

Медицинский аспект иппотерапии заключается в физиотерапевтическом воздействии, в основе которого лежит трехмерная передача движения лошади человеку. Во время занятий мышечная деятельность происходит в условиях подвижной опоры и для сохранения равновесия необходимо совмещение центров тяжести.

Цели и задачи проведения научно-исследовательской работы.

Разработка комплексной программы физической реабилитации для детей 6-16 лет с соматическими заболеваниями с использованием иппотерапии и оценка ее эффективности.

На основе анализа научно-методической литературы изучить механизмы воздействия иппотерапии как вида физической реабилитации на организм человека; Разработать комплексную программу физической реабилитации для детей 6-16 лет с соматическими заболеваниями с использованием иппотерапии, учитывая основной диагноз и особенности функционального состояния внутренних органов и систем; Показать эффективность разработанной комплексной программы иппотерапии для детей 6-16 лет с соматическими заболеваниями.

Изучение работ отечественных и зарубежных авторов, которые позволили обосновать актуальность темы исследования, конкретизировать цель и задачи исследования, выявить механизмы влияния иппотерапии на организм, способствовали разработке программы иппотерапии. В данном проекте использованы научно-методические пособия, научные статьи, учебники, монографии.

Проводился педагогический эксперимент и по результатом научной работы будет разработана Методическая рекомендация об особенностях комплексной программы физической реабилитации с использованием иппотерапии для детей с ограниченными возможностями.

Председатель всероссийского общества инвалидов Екатерина Дмитриевна поблагодарила руководство Якутской ГСХА за внимание и поддержку вуза для реализации совместного проекта.