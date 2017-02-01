Якутская ГСХА встретила студентов из Казахстана

«Первый день февраля запомнился гостеприимным приёмом якутян», — делятся студенты, прибывшие в Якутск сегодня утром, которые будут обучаться по программе международного студенческого обмена в стенах Якутской ГСХА.

Десять студентов в сопровождении директора центра развития международного сотрудничества и полиязычного образования Казахского агротехнического университета им. Сакена Сейфуллина Салтанат Акимовны МЕЙРАМОВОЙ сегодня познакомились с руководством агровуза. В течение одного семестра студенты будут обучаться в Якутской ГСХА.

На встрече с проректорами и деканами факультетов Якутской ГСХА, первый проректор Семен Николаевич ПЛОТНИКОВ поприветствовал гостей из республики Казахстан, рассказал им направления подготовки и особенности получения образования в агровузе, познакомил с проректорами. Две стороны были рады воплощению идеи новой программы студенческого обмена между двумя агровузами разных республик.

Маулен МОЛДОБЕКОВ, студент 3 курса факультета ветеринарной медицины Казахского агротехнического университета:

— Очень рад, что, наконец, прилетел в Якутию и у меня есть возможность обучаться в Якутской ГСХА. Думаю, студенческий обмен принесёт хороший вклад в развитие аграрного образования в целом. Нас очень тепло встретили и мне здесь уже понравилось. Мы сильно устали, но, несмотря на это, впечатления только хорошие!

Завтра их ждёт ознакомительная экскурсия по столице республики, а послезавтра – первый день учёбы в якутском агровузе.