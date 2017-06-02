Якутская ГСХА: Ветеринарная медицина

Сегодня на факультете ветеринарной медицины Якутской ГСХА обучаются около 800 студентов по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам. Подготовку ведут на 4 кафедрах. Среди профессорско-преподавательского состава ученые степени и ученые звания имеют 76,5% сотрудников, из них докторов наук, профессоров – 20%. На факультете трудится пять академиков международных и общественных академий наук, заслуженные деятели науки РФ, почетные работники высшей школы РФ.

Об этом сегодня рассказываем Аян Николаевич Нюкканов – доктор биологических наук, заведующий кафедрой «Внутренних незаразных болезней, фармакологии и акушерства им. проф. Г.П.Сердцева»: «На всех кафедрах факультета ветеринарной медицины уделяется большое внимание чёткой организации учебного процесса. Для этого своевременно составляют учебные планы, программы, расписание занятий, экзаменов, готовят наглядные пособия, имеется учебное оборудование и лаборатории, принимают меры к обеспечению студентов учебниками и учебными пособиями, методическими указаниями и рекомендациями по всем учебным дисциплинам или отдельным наиболее важным темам.

В учебном процессе все чаще применяются инновационные формы и методы обучения, активизирующие познавательную деятельность студентов. Для контроля знаний используются собеседование, письменные работы, компьютерное тестирование и др. На отдельных кафедрах (анатомии и хирургии, паразитологии и эпизоотологии) широко практикуют деловые игры, позволяющие лучше узнавать дисциплину, учиться принимать правильное решение в производственной обстановке.

На кафедре внутренних незаразных болезней и кафедре паразитологии внедрены модульные технологии обучения, предусматривающие составление программ (с указанием основных блоков обучения) и методических указаний (с подробным описанием выполняемых операций).

Основным направлением в повышении качества подготовки специалистов является приобретение ими практических навыков и умения самостоятельно решать поставленные перед ними задачи. Для практического обучения студентов используется учебно-опытное хозяйство «Табсылын» и около 10 сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий разных форм собственности (на основе двусторонних договоров между вузом и предприятием).

Филиалы с учебными классами на производстве имеются у всех кафедр. Студенты там изучают отдельные темы, связанные непосредственно с производственными процессами. Например, филиал кафедры паразитологии и эпизоотологии организован на свиноводческом комплексе «Хатасский», кафедры физиологии и экологии – в Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства и т.д.

Успешному и всестороннему развитию обучающихся в немалой степени способствуют инновационные решения по воспитательной и культурно-массовой работе. На факультете ветеринарной медицины созданы учебно-воспитательная комиссия, школа кураторства, студенческое самоуправление. Нашему факультету более 60 лет и, несмотря на то, что ЯГСХА, как и другие сельскохозяйственные вузы страны, имеет целый ряд проблем, связанных с недостаточным финансированием учебного процесса, сложностью замены профессорско-преподавательского состава на более творческие кадры, нехваткой современного учебного оборудования, трудностью набора первокурсников, мы с оптимизмом смотрим в будущее, т.к. агарный бизнес в нашей стране в ближайшем будущем станет одним из главных модераторов экономики страны».