Якутская ГСХА продолжает прием абитуриентов

Якутская государственная сельскохозяйственная академия продолжает прием абитуриентов на 2018-2019 учебный год. По данным Центральной приемной комиссии Академии по программам высшего и среднего профессионального образования поступило порядка 3500 заявлений.

Наибольшим спросом по программам высшего образования пользуются «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Агроинженерия», «Землеустройство и кадастры» и «Технология продукции и организация общественного питания».

Специальности СПО «Технология продукции общественного питания», «Организация обслуживания в общественном питании» и «Коммерция (по отраслям)» наряду со специальностями «Право и организация социального обеспечения» и «Экономика и бухгалтерский учет» вызывают интерес у абитуриентов.

На бюджетные места по очной и заочной формам обучения по программам бакалавриата и специалитета зачислено 585 абитуриентов. Качественный состав принятых абитуриентов значительно повысился. Об этом свидетельствует средний балл ЕГЭ выпускников школ, который в этом году составил 64,62 балла по головному ВУЗу и 76,0 балла по Октемскому филиалу.

Для вас, абитуриенты! Якутская ГСХА предоставляет сниженную стоимость платного обучения с учетом скидок для поступающих на освоение новых образовательных программ высшего и среднего профессионального образования на 2018-2019 учебный год.

Для повышения доступности профессионального образования стоимость обучения составляет по высшему образованию 85-95 тыс. рублей — очно, 55-60 тыс. рублей — заочно. По среднему профессиональному образованию 50-60 тыс. рублей — очно, 40 тыс. рублей заочно. Оплата производится по полугодиям.

Наша Академия приглашает вас поступить в федеральное образовательное учреждение, выпускники которого своими знаниями и умением решают важную государственную задачу — обеспечение продовольственной безопасности страны. Ты окунешься в атмосферу дружного коллектива академического аграрного образования и сможешь заглянуть в мир современных исследовательских лабораторий факультетов!

По всем интересующимся вопросам можете обратиться в Центральную приемную комиссию: телефон 8-968-154-49-82 или 8(4112) 24-49-82, 8(4112) 507-976, эл. почта: priem_kom14@mail.ru, сайт: www.ysaa.ru