Якутская ГСХА приняла участие в мероприятиях ко дню республики

Вчера исполнилось 95 лет со дня основания Якутской Автономной Советской Социалистической Республики и 25 лет со дня принятия Конституции –основного Закона РС(Я). Этот день символизирует единение, мир и согласие народов многонациональной Якутии.

В рамках празднования знаменательного дня, в торжественной церемонии возложения цветов памятнику А.Е.Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй приняли участие студенты и сотрудники Якутской ГСХА.

На праздничном шествии молодежи приняли участие более тысячи студентов Якутской ГСХА.