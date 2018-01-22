Якутская ГСХА организует Всероссийскую научную конференцию о поликультурном образовании

Якутская ГСХА информирует о продлении срока приема заявок и тезисов докладов на Всероссийскую научную конференцию «Актуальные вопросы поликультурного образования: опыт внедрения в национальных регионах» до 15 февраля 2018 года!

ФГБОУ ВО Якутская ГСХА организует в 2018 году Всероссийскую научную конференцию «Актуальные вопросы поликультурного образования: опыт внедрения в национальных регионах»

Приглашаем принять участие в работе конференции преподавателей, учителей, докторантов, молодых ученых и специалистов, аспирантов и магистров, занимающихся вопросами поликультурного образования, а также всех интересующихся современными вопросами мультикультурного и многонационального общества.

Формы участия: очная и заочная (стендовые доклады и публикация в сборнике материалов конференции, индексируемой постатейно в РИНЦ)

Сроки: заявку и тезис до 15 февраля 2018 года необходимо выслать по адресу: ysaa-konfer@mail.ru

Сроки проведения конференции: октябрь-ноябрь 2018 года г. Якутск, Республика Саха (Якутия), на базе ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА». Точные даты определятся в мае. Ждем от состоявшихся и молодых ученых, специалистов интересных и оригинальных материалов!

Заявка включает в себя сведения:

Фамилия, имя, отчество. Возраст Место работы, должность. Ученая степень, ученое звание. Название доклада. Контактная информация: электронный адрес, телефоны (с указанием кода города). Оформление тезисов по плану (объем от 2500 до 6000 знаков с пробелами): Краткое вступление, постановка проблемы. Цель работы. Базовые положения исследования или гипотеза (в случае экспериментального исследования). Примененные методы. Промежуточные результаты (при необходимости). Основные результаты. Интерпретация и выводы.

По результатам отбора, будут высланы приглашения и материалы по подготовке статей.

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То, о чем так много говорили, свершилось на наших глазах. Мир и на периферии стал поликультурным, с чем всем придется считаться. Устойчивые мировоззренческие и ценностные позиции, наблюдаемые на протяжении столетий, затем десятилетий, сегодня приняли тенденцию к изменению за небольшой срок, отсчитываемый меньше, чем за десятилетие.

Очевидно, что в условиях мультикультурного и полиэтнического общества модель поликультурного образования становится неотъемлемой его частью. Оно вбирает в себя культурологические, этноисторические, лингвистические и психологические знания, понимание важности культурного плюрализма. Базовыми институтами поликультурной среды становятся − дошкольные учреждения, школа, а затем колледж и вуз. На их плечи ложится формирование мировоззренческой модели национально-культурной и гражданской идентичности, духовно-нравственного развития молодежи.

Социальная сфера наполняется взаимодействием различных ценностных приоритетов, создает условия для их столкновения или синергии взаимообогащения. Коммуникация и диалог усложняются в условиях взаимодействия консервативных мифо- и идеократически структурированных форм сознания. Это приводит к формированию толерантных или интолерантных компетенций. Человек с консервативным набором ценностей не готов к многомерному диалогу с другой культурой. Это порождает высокую степень недоверия между людьми, деформирует характер межкультурного взаимодействия.

Целью конференции является выработка стратегии поликультурного образования для условий этнокультурной региональности, что характерно для многих национальных регионов России, созданию лучшего и безопасного поликультурного общества в условиях значительных миграций населения и доминирования масскульта.

Ключевые ориентиры планируемой конференции:

Поликультурное образование детей дошкольного возраста: особенности национального региона

Модель поликультурного образования в детском возрасте

Поликультурная идентичность в этнокультурном регионе

Компетентностный и ресурный подходы в поликультурном образовании национального региона

Теоретико-методологические основы поликультурного образования.

Би- и мульти- лингвизм в образовании

Этнокультурное образование в свете идей поликультурности и новых образовательных стандартов

Этнокультурные традиции духовно-нравственного воспитания детей.

Межкультурная коммуникация

Формирование толерантной поликультурной личности в межкультурном диалоге

«Диалог культур» в условиях цифровых технологий.

Художественное слово и его перевод как средство формирования эффективного межкультурного диалога

Формирование лингвокультурологической компетенции как умение общаться с представителями другой культуры и готовности соответствовать нормам поведения при контакте с другой культурой

Принципы оценки качества владения русским языком в образовательных организациях с учетом региональных и этнокультурных особенностей.

О «надуманности» проблемы адаптации студентов в поликультурной среде

Доминантные социальные коды поведения в современном обществе и вопросы толерантности в поликультурной среде

Причины затруднений идеологии мультикультурализма: европейский опыт

Зарубежный опыт поликультурного образования и формирование поликультурной идентичности

Вуз в условиях мультикультуральной среды: поиск модели поликультурной идентичности

Современный студент в социальной городской среде: вопросы и практика адаптации

Студент якутского вуза: к практике социокультурной адаптации в поликультурной среде

Конференция состоится по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км, дом 3, ауд. 2.102, остановка авт. №5, 17, 35, 41 «Якутская ГСХА».

Контактный телефон: 8(411-2) 357845 (ДЭПиГО и кафедра социально-гуманитарных наук); e-mail: ysaa-konfer@mail.ru