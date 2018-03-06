Якутская ГСХА будет сотрудничать с Сунтарским улусом

Подписаны договора с предприятиями и хозяйствами Сунтарского улуса для прохождения учебных и производственных практик студентов, магистров, аспирантов и выполнения научных работ.

Заведующая кафедрой общей зоотехнии агротехнологического факультета Наталья Матвеевна Черноградская посетила СХПК «Крестях» Сунтарского улуса для проведения научно-исследовательского опыта местных минеральных добавок в кормлении дойных коров и молодняка крупного рогатого скота местно-симментальской породы, красно-степной и калмыцкой пород.



Помимо самого крупного хозяйства с академией будут сотрудничать ООО «Сунтарцеолит», КХ «Лонкур». Уже на первом этапе «Сунтарцеолит» выделил цеолит в объеме 3 (три) тонны для проведения научно-исследовательской работы. Во время командировки Наталья Матвеевна положила начало научно-хозяйственному опыту по использованию местных минеральных добавок в кормлении дойных коров и молодняка крупного рогатого скота местно-симментальской породы, красно-степной и калмыцкой пород. Исполнителями опыта стали зоотехник хозяйства А.А. Иванова и студент Якутской ГСХА А.Н. Иванов.

Также поставлен научно-хозяйственный опыт по использованию местных минеральных подкормок в кормлении симментальского скота (коров и молодняка), свиней крупно-белой породы (взрослых и молодняка) в КХ «Лонкур» Сунтарского улуса. Также Наталья Матвеевна провела профориентационную работу среди молодежи хозяйств.