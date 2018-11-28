Якутская ГРЭС – лучший социальный партнер в Якутии

Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» завоевала первое место в республиканском профсоюзном конкурсе «Лучший социальный партнер Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)» в номинации «Производственная сфера».

Конкурс был организован Федерацией профсоюзов РС(Я) с целью развития социального партнерства между работником и работодателем. Членство работодателя в профсоюзе, исполнение условий коллективного договора сторонами социального партнерства, показатель высокого членства работников предприятия в профсоюзе, совместные мероприятия работодателя и профсоюзной организации– данные критерии определили победителя конкурса.

«Все сотрудники станции, а это 430 человек, являются членами «Электропрофсоюза», – рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Анна Чащина. – Профсоюз Якутской ГРЭС устремлен к достижению общих целей компании, и для их осуществления мы тесно и плодотворно сотрудничаем с руководством станции. Благодаря последовательной и слаженной работе в сфере социальной поддержки сотрудников, молодежной политики, специальной оценки условий труда мы успешно реализуем программу социального партнерства».

«Отлаженная система социального партнерства в организации – один из главных факторов эффективности производства и комфортной для труда атмосферы в коллективе, — поделился директор Якутской ГРЭС Руслан Исхаков.– Наша задача как работодателя – обеспечить сотрудников станции максимально благоприятными условиями для работы. Результатом наших общих трудов является высокая продуктивность производственных процессов компании».

В конкурсе за звание лучшего социального партнера республики приняли участие организации и предприятия бюджетных и производственных сфер, в которых действуют первичные профсоюзные организации.