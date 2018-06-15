Якутская городская клиническая больница отметила 175 лет

В Доме дружбы народом им. А.Е. Кулаковского состоялось торжественное мероприятие «Во благо здоровья. От истоков до современности» в рамках празднования 175-летия государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская городская клиническая больница». В этот день сотрудников больницы поздравили с юбилеем руководство Правительства РС (Я), Якутской городской Думы и Окружной администрации Якутска.

У Якутской городской клинической больницы насыщенная событиями биография, были взлеты, были сложные годы. С 1843 года начались трудовые будни якутских врачей и медсестер, которые ежедневно на протяжении уже 175 лет спасали людей, благодаря профессионализму, ответственности и самоотверженному труду. И главные итоги работы – безграничное уважение жителей Якутска, которым врачи помогли исцелиться и вернуться к полноценной жизни. Об этом в своей поздравительной речи отметили все выступавшие.

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов поздравил работников здравоохранения со знаменательной датой.

«У нас в семье особое и теплое отношение к работникам здравоохранения, которое было заложено нашей мамой, всю жизнь проработавшей медсестрой. Я очень благодарен именно вашему учреждению за то, что вы дали жизнь всем моим детям и всем моим девяти внукам. Хочу выразить искренние слова благодарности ветеранам здравоохранения и каждому работнику Якутской городской клинической больницы за ваш профессионализм, за вашу чуткость, и доброе сердце. Сегодня мы говорим о почти двухвековой истории, и, как я уверен, она достойно продолжится еще многие десятилетия!«, — сказал Александр Саввинов.

От имени Якутской городской Думы за значительный вклад в развитии здравоохранения города Якутска и в связи со 175-летием Якутской городской клинической больницы Александр Саввинов наградил Почетной грамотой Якутской городской Думы медицинскую сестру инфекционного отделения для больных вирусным гепатитом ЯГКБ Евдокию Колодезникову, а также вручил Благодарственное письмо медицинской сестре эндокринологического диспансера ЯГКБ Лидие Самсоновой, медицинской сестре приемно-диагностического отделения ЯГКБ Ие Егоровой, и заведующей кабинетом трансфузиологии ЯГКБ Зинаиде Ларионовой.

Сегодня Якутская городская клиническая больница – это многопрофильное учреждение. Свою знаменательную дату больница отмечает в активной модернизации, оставаясь в числе лучших медицинских учреждений республики, где внедряются самые современные методики лечения.

Своих коллег с юбилеем поздравил главный врач, кандидат медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач Республики Саха (Якутия), отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, депутат Якутской городской Думы Николай Васильев.

«Охрана народного здоровья неразрывно связана с историей нашей больницы. 175 лет истории больницы можно условно разделить на несколько периодов, как зарождение гражданской больницы, и становление Якутской городской больницы в период Советского Союза. С огромным чувством патриотизма и гуманизма, в стремлении оправдать надежды и чаяния каждого пациента, работали наши врачи и медсестры в годы отсутствия высокотехнологичной медицинской помощи. Это достойно самого глубоко уважения! После войны стояла задача создания прочной материальной базы, и новых методов работы, совершенствования оказания медицинской помощи. Я уверен, что за годы становления Якутской городской клинической больницы нам удалось создать прочный фундамент и собрать высококвалифицированный коллектив, который предан своей профессии«, — сказал Николай Васильев.

Слова искренней благодарности и признательности за поддержку инициатив от имени Якутской городской клинической больницы Николай Васильев выразил главе Республики Саха (Якутия) и Правительству РС (Я), Окружной администрации города Якутска и Министерству здравоохранения РС (Я).

С наступающим праздником — Днем медика — и с юбилеем Якутскую городскую клиническую больницу поздравила заместитель председателя Правительства РС (Я) Ольга Балабкина.

«В годы создания гражданской больницы в 19 веке была образована школа якутской медицины, которая позволяет нам сегодня отметить 175-летие оказания медицинской помощи в городе Якутске. Сегодня городская клиническая больница — современный, оборудованный, многопрофильный комплекс, где специалисты оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь жителям столицы. Врачи ведут большую научно-исследовательскую работу. Сегодня мы в первую очередь отдаем дань уважения тем, благодаря которым появилась, развивается и крепнет столичное здравоохранение«, — сказала Ольга Валерьевна.

От имени врио Главы РС (Я) она вручила приветственный адрес главному врачу ЯГКБ Николаю Васильеву, а также награды сотрудникам медицинского учреждения за многолетний и добросовестный труд.

Особые слова благодарности ветеранам здравоохранения, и специалистам ЯГКБ выразили председатель Комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Государственного Собрания (Ил Тумэн) Анатолий Корякин, председатель Конституционного суда РС (Я) Александр Ким – Кимэн, заместитель министра здравоохранения РС (Я) Антонина Григорьева, заместитель главы по социальным вопросам ГО «город Якутск» Евдокия Евсикова, и другие.