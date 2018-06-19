Якутская городская Дума защитила права охотников на уровне Ил Тумэна

В минувшую пятницу в Государственном Собрании (Ил Тумэн) состоялось рабочее совещание председателя Комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева с участием заместителя председателя Якутской городской Думы Семена Филиппова. Темой встречи стало обсуждение законопроекта Якутской городской Думы о внесении изменений в существующий Закон РС (Я) «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов».

Участниками рабочего совещания также стали руководитель Аппарата Якутской городской Думы, и один из разработчиков законопроекта Анатолий Васильев, начальник Правового управления Гордумы Виталий Иванов, а также представители Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Департамента по государственно-правовым вопросам АГИП РС (Я), Государственно—правового управления аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), и представители республиканских охотобществ и общественности.

Напомним, что инициатором законопроекта является председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов. Проект Закона разработан в целях упрощения процедуры подачи заявок на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Еще в марте 2018 года был проведен Круглый стол с участием представителей охотобществ республики и общественности, где законопроект был единогласно принят, и рекомендован для внесения на обсуждение столичных депутатов. На очередной 45-ой сессии Якутской городской Думы законопроект был единогласно одобрен, и предложен для внесения на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн).

Данным проектом предлагается дополнить статью 11 «Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях» Закона Республики Саха (Якутия) от 19.04.2013 1193-З N 1279-IV «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» пунктом о том, что заявители имеют право направить документы почтовым отправлением, представить документы лично либо через представителя, или направить в электронной форме, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«На протяжении многих лет жители Республики подают заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов лично в Уполномоченный орган. Люди дежурят ради занятия места в очереди за месяцы до даты начала приема документов. Между тем жизнь не стоит на месте, идет развитие информационных технологий, многие государственные услуги в настоящее время оказываются дистанционно через портал государственных и муниципальных услуг или по электронной почте. Все необходимые документы для получения квоты тоже могут быть представлены в электронном виде», — сказал заместитель председателя Якутской городской думы Семен Филиппов.

В свою очередь начальник Правового управления ЯГД Виталий Иванов подчеркнул, что:

«Настоящий проект не противоречит действующему законодательству, направлен на упрощение процедуры подачи заявок на выдачу разрешений по добыче охотничьих ресурсов и снижение социальной напряженности в этом вопросе.

С представителями Якутской городской Думы были полностью согласны члены различных республиканских и городских охотобществ, которые присутствовали на рабочем совещании. Проект закона также получил согласование в Управлении Министерства юстиции РФ по РС (Я), в Прокуратуре РС (Я), а также в Государственно—правовом управлении аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я).

В свою очередь представители Министерства экологии республики не согласились с предложением Якутской городской Думы, отметив, что необходимости внесения изменений в существующий закон нет. Их доводом был существующий административный регламент, который регулирует подачу электронных заявлений, а также сослались на то, что сейчас принимается приказ об организации электронной записи на прием в уполномоченный орган для подачи заявления.

Однако, как отметил руководитель Аппарата Якутской городской Думы и разработчик законопроекта Анатолий Васильев, административный регламент на деле не осуществляется из-за отсутствия технических возможностей, что собственно и признали сами представители министерства, поэтому по факту реализовать прием документов в электронном виде еще ни разу не удавалось.

«Во-вторых, вы предлагаете создать электронную запись через интернет, что является той же самой очередью – люди должны лишь подать заявление на то, чтобы прийти в назначенное время и подать документы. При этом они теряют время. Я считаю, что это совершенно не оправдано. Все заявители должны иметь право подавать не просто заявку, а все необходимые документы для получения квоты сразу вместе с заявлением в электронном виде, как при получении любой другой электронной услуге. При этом в течении пяти дней они должны получить официальный ответ – получат они квоту или нет, и по какой причине им отказано», — считает Анатолий Васильев.

Он также добавил, что согласно законопроекту, не позднее чем за 10 дней до начала срока приема документов Министерство экологии республики на официальном сайте ведомства должно информировать население о сроке приема заявлений, о месте приема заявлений, о квотах добычи охотничьих ресурсов, об установленных лимитах и нормах добычи охотничьих ресурсов, о сроках охоты, о месторасположении общедоступных угодий с указанием муниципального района и границ угодий. Как отмечают представители охотобществ, в настоящее время прием документов осуществляется ежегодно с 1 августа, а информация доводится до населения гораздо позже, поэтому никто не знает сколько квот выдается и в каких районах. Специалисты Министерства экологии оправдывают это тем, что заранее информировать население нереально из-за большого объема работы.

Председатель Комитета по земельным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Прокопьев по итогам рабочего совещания заключил, что законопроект Якутской городской Думы актуален и требует внимания:

«Действительно имеется социальная напряженность в вопросе выдачи охотничьих квот, есть и свои нюансы по реализации законопроекта. Но инициатива нужная, ее необходимо рассмотреть и поддержать для регулирования всех существующих вопросов», — резюмировал Прокопьев, и предложил создать рабочую группу для подготовки к рассмотрению законопроекта уже на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн), и пригласил в ее состав представителей Якутской городской Думы.