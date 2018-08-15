Якутская городская дума выражает соболезнования

Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти после продолжительной болезни на 88 –м году жизни

Михаила Федоровича Спиридонова

Михаил Федорович всегда был верен своим жизненным принципам, он посвятил много сил и энергии серьёзному делу, стоял у истоков становления и развития речного флота республики. Его уход из жизни – большая потеря для всей Республики Саха (Якутия).

Михаил Федорович — Герой Социалистического труда, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, золотой медали «Серп и Молот», высшего Ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда», заслуженный работник транспорта Российской Федерации, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Якутии и Кобяйского улуса.

Светлая память о нем останется в наших сердцах.