Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу скоропостижной кончины государственного и общественного деятеля Якутии, председателя исполкома Якутского городского Совета народных депутатов, Министра культуры ЯАССР, Министра транспорта и связи Республики Саха (Якутия), заместителя председателя Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн), депутата Верховного Совета ЯАССР IX, X, XI созывов, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) I, II созывов, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Республики Саха (Якутия), города Якутска и Абыйского улуса.

ЧЕРОВА ИВАНА ДАНИЛОВИЧА

Уход из жизни Ивана Даниловича большая потеря для всей Республики Саха (Якутия). Настоящий профессионал своего дела, талантливый руководитель, он всегда был верен своим жизненным принципам, был для нас примером человека с несгибаемой волей. Светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах людей, с кем свела его жизненная дорога. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами.