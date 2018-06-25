Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования родным и близким начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации г. Якутска КУШКИРИНА Николая Ивановича, скоропостижно скончавшегося после болезни.

Уход из жизни Николая Ивановича, настоящего профессионала своего дела, большая потеря для всей Республики. Николай Иванович всегда вел активную общественную работу, был председателем Общественного совета Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок, председателем попечительского совета Физико-технического лицея им. Академика В.П. Ларионова.

Николай Иванович награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 3-й и 2-й степени, медалью «Ветеран МВД», ведомственными медалями Управления Госнаркоконтроля России по РС (Я), Федеральной налоговой службы России по РС (Я), почетными грамотами и благодарностями.

Светлая память о нем останется в наших сердцах.