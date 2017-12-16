Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования

Якутская городская Дума и Ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу скоропостижной кончины государственного деятеля Якутии, Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (2005-2008 гг.), народного депутата III, IV созывов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), советника Президента Республики Саха (Якутия), заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Намского улуса и Оленекского эвенкийского национального района ТИМОФЕЕВА НЬУРГУНА СЕМЕНОВИЧА Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами. comments powered by HyperComments Источник: http://yktgorduma.ru/news/356

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