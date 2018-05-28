Якутская городская Дума проводит депутатские слушания

В эту среду, 30 мая, в Большом зале Окружной администрации состоятся депутатские слушания Якутской городской Думы по обсуждению актуальных вопросов, среди которых и незаконная реализация алкогольной продукции на территории Якутска.



Слушания пройдут с участием заместителя главы ГО «город Якутск» по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательству Петра Ефремова, депутатов Якутской городской Думы, а также народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн). С докладом выступит начальник МУ МВД России «Якутское» Николай Кульбертинов, руководитель Управления Роспотребнадзора РС (Я) Маргарита Игнатьева, и руководитель Управления по государственному регулированию алкогольного рынка РС (Я) Матвей Лыткин, и руководитель ГостехнадзораРС (Я) Дмитрий Махаров.



На повестке дня будет рассмотрено пять вопросов: это незаконная реализация алкогольной продукции в пунктах общественного питания на территории городского округа «город Якутск», незаконная продажа алкогольной продукции посредством сети «Интернет», а также нелегальная торговля на территории города. Помимо этого депутаты рассмотрят еще два злободневных вопроса на сегодняшний день, это нелегальная организация перевозок пассажиров легковыми такси и деятельность мини-гостиниц и хостелов, нарушающих правила проживания в многоквартирных домах.



Среди приглашённых также прокурор города Якутска Александра Алексеева, председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развития инфраструктуры Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я)Виктор Федоров, заместитель начальника Восточно-Сибирского Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Николай Шадрин, начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта города Якутска Ирина Гаргач, председатель Координационного Совета по предпринимательству при Главе ГО «город Якутск», депутат Якутской городской Думы Сергей Черных, а также главы округов и пригородов, и члены Общественной палаты Якутска.