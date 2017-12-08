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Якутская городская Дума присвоила звание Виктору Лебедеву

На внеочередной 41 сессии Якутской городской Думы депутаты рассмотрели основной вопрос повестки дня — о присвоении звания «Почетный гражданин Якутска» чемпиону по вольной борьбе Виктору Лебедеву. Инициатива была предложена главой ГО «город Якутск» Айсеном Николаевым, Председателем Якутской городской Думы Александром Саввиновым, и 17 депутатами.

Заседание сессии состоялось под руководством Председателя Якутской городской Думы Александром Саввиновым. Во внеочередной (41) сессии приняли участие Глава ГО «город Якутск» Айсен Николаев, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина, заместитель председателя Якутской городской Думы Семен Филиппов, депутаты, и представители Окружной администрации Якутска.

Заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Антонина Титова в своем выступлении перед депутатами зачитала решение комиссии о рассмотрении проекта решения Якутской городской Думы «О присвоении звания «Почетный гражданин города Якутска» Лебедеву Виктору Николаевичу, борцу вольного стиля, двукратному чемпиону и бронзовому призеру чемпионата мира, бронзовому призеру чемпионата Европы, шестикратному чемпиону России, заслуженному мастеру спорта России.

«Настоящим проектом предлагается за вклад в социально-экономическое развитие городского округа «город Якутск», выдающиеся заслуги в области физической культуры и спорта присвоить звание «Почетный гражданин города Якутска» Лебедеву Виктору Николаевичу. Проект внесен по предложению Главы городского округа «город Якутск», Председателя Якутской городской Думы и 17 депутатов. На основании вышеизложенного, постоянной комиссией по местному самоуправлению, законности и Регламенту рекомендовано Якутской городской Думе одобрить данный проект», — сказала Антонина Титова.

Единогласным решением депутатов Якутской городской Думы было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Якутска» Виктору Лебедеву.

Отметим, что в эту пятницу в ЦСП «Триумф» состоятся торжественные проводы из большого спорта заслуженного мастера спорта России,чемпиона мира по вольной борьбе Виктора Лебедева.

Справка ЯГД: Лебедев является одним из самых титулованных борцов вольного стиля в России: двукратный чемпион (2010 и 2011 г.г.) и бронзовый призёр (2009 и 2015 г.г.) чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы 2010, шестикратный чемпион России (2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 г.г.), обладатель золотой медали Европейских игр (2015 г.), победитель гран-при «Иван Ярыгин» (2015 г.).

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Источник: http://yktgorduma.ru/news/347
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