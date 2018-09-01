Якутская городская дума поздравляет с Днем знаний

Дорогие школьники, учителя и родители! Уважаемые горожане!

Для всех школьников города, кто в этот день сядет за парты, начинается замечательное время — время познания нового, время удивительных открытий. 1 Сентября – не просто дата в календаре. Этот день оставляет в душе каждого человека добрую память на всю жизнь. Для юного поколения это праздник встречи со школой, любимыми учителями и одноклассниками, для взрослых – переживания за своих детей, внуков, понимание всей важности образования для самого человека, для настоящего и будущего нашей страны. Этот день дает еще одну возможность поблагодарить педагогов за каждодневную работу по обучению и воспитанию наших детей, за понимание, терпение и заботу.

Набравшись сил и энергии, вы вновь включаетесь в активный процесс получения знаний. Для 4652ребятишек Якутска этот день особенный, они впервые сядут за парты, откроют первую страницу своей школьной жизни.

Новый учебный год станет важным и ответственным для учеников выпускных классов. Вам предстоит серьезно поработать, определиться с выбором профессионального пути. Пусть для всех вас этот год будет успешным и оправдает ваши ожидания.

Мир меняется, и современная жизнь предъявляет к профессиональным качествам личности высокие требования. Хорошее образование сегодня является основой для успешной карьеры и важным условием для самореализации.

От всей души желаем всем горожанам, начинающим новый учебный год, успехов в достижении целей, отличного настроения и крепкого здоровья! С праздником!

С уважением, депутаты Якутской городской Думы