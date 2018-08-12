Якутская городская дума поздравляет с Днем строителя

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Эта профессия всегда пользовалась заслуженным почетом и уважением.

Якутия – территория с суровым климатом, долгой зимой и очень коротким летом, но вы – люди особой закалки, которые, несмотря на самые неблагоприятные и экстремальные условия продолжаете свой созидательный труд.

Благодаря вам, вашему умению и мастерству в нашем городе есть все, без чего немыслима жизнь современного общества: жилые дома, школы, больницы, театры, спортивные объекты.

Объемы жилищного строительства в городе Якутске продолжают расти. Облик нашего города за последние годы преобразился. С каждым годом перед вами встает все больше задач: расширить, заселить, отремонтировать. И вы успешно с ним справляетесь.

Радость и гордость мы испытываем за наш город, когда видим, как меняются Якутск, и на месте вчерашних пустырей и ветхих домов возвышаются современные комфортабельные дома, как растут новые микрорайоны.

Особые поздравления хотелось бы выразить ветеранам, внесшим неоценимый вклад в развитие и становление строительного комплекса.

Желаю дальнейших профессиональных успехов, воплощения всех творческих планов и замыслов, а также покорения новых строительных высот, финансовой стабильности, благополучия и счастья!

Спасибо всем строителям за трудолюбие, мастерство, радость и комфорт, который вы дарите якутянам!

С уважением, депутаты Якутской городской Думы