Якутская городская дума поздравляет с Днем физкультурника

Поздравляем с Днем физкультурника всех, кто занимается спортом, физическими упражнениями, ведет здоровый образ жизни и интересуется спортивной жизнью, кто помогает горожанам в их стремлении овладевать спортивным мастерством. В первую очередь хотелось бы отметить наших учителей физической культуры и тренеров. Всем им огромное спасибо за их бескорыстную и очень непростую работу!

Особая гордость – чемпионы, вписавшие свои имена в историю советского и российского спорта! Благодаря их таланту и упорству, в копилке множатся награды Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов страны и мира, турниров самого разного уровня.

Расширение круга людей, которые занимаются физкультурой и спортом, так же важно, как завоевание новых олимпийских медалей. Сегодня в нашем городе увеличиваются возможности для массового занятия физической культурой и спортом. На главных площадях и стадионах столицы проводятся утренние зарядки для всех желающих.

День физкультурника – это и праздник спортивных журналистов. Средства массовой информации вносят огромный вклад в популяризацию здорового образа жизни, формируют позитивное общественное мнение о значении спорта.

Дорогие друзья! Искренне желаем всем вам здоровья, отличного настроения и новых спортивных достижений и побед!

С уважением, Якутская городская Дума