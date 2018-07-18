Якутская Городская Дума направила миллионы на образование

На 49 внеочередной сессии Якутской городской Думы рассмотрен важный ввопрос внесения изменений в бюджет города.

За счет безвозмездных поступлений доходная часть бюджета города Якутска увеличивается на 1 165 млн рублей. Муниципальная программа «Развитие образования на 2018-2022 годы» увеличивается на 50 641 тыс. рублей в 2018 году, на 75 155 тыс. рублей в 2019 году, на 227 500 в 2020 году. Финансы будут направлены:

— для ремонта здания по ул. Кирова 15 на 320 доп. мест, — выкупа 2 этажа нежилого помещения в 203 мкр. д.8,

— на ремонт и выкуп 3-хэтажного здания по ул. Чайковского, 117/2 на 240 мест,

— на выкуп здания по ул. Толстого, 20 на 360 доп. мест,

— на укрепительные работы спортивного зала Кангаласской СОШ.

Также увеличение коснется муниципальных программ «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» и «Формирование городской среды».

Последние полгода депутатами прорабатывался важнейший вопрос создания дополнительных мест в школах Якутска. Принято решение направить средства на эти цели.

Еще одним решением депутаты внесли изменения в «Положение об организации предоставлении дополнительного образования детям на территории городского округа «город Якутск». Они открывают возможности предоставлять дополнительные образовательные программы в сфере искусства, физической культуры и спорта для детей-инвалидов. В частности – на базе Детского подросткового центра и ДЮСШ №2.

Комментируя итоги работы, председатель Думы Александр Саввинов отметил: «Бюджет мы уточняем несколько раз в год, считаю это правильным. Это решение позволит к 1 сентября создать 1040 мест. Развитие образования – это наш приоритет, это база для развития всего города. Эта сфера всегда была и будет под особым контролем. А односменное образование – это одна из основных задач. Для ее решения потребуется существенное финансирование для строительства новых школ. Потребуются серьезные переговоры на уровне республики и федерального центра, такая работа ведется и будет продолжена. А сейчас мы идем по пути выкупа и ремонта подходящих помещений.

Я как депутат встречаюсь с жителями города, и на встречах неоднократно звучат пожелания найти помещения для дополнительных занятий. Заявки такие приходят не только от школьников, но и от наших ветеранов, пенсионеров. Как раз обучение в одну смену существенно расширит возможности для дополнительного образования наших детей – для кружков и спортивных секций. В программе развития города это один из наших приоритетов».