Якутская городская дума: День флага России – это праздник настоящих патриотов

Уважаемые горожане и гости столицы!

Поздравляем вас c Днем Государственного флага Российской Федерации! Бело-сине-красный флаг – символ российской государственности, богатой истории нашей страны, её героического народа. Этот флаг впервые обрёл державный статус более трёхсот лет назад. С 1994 года отмечается его возвращение как государственного праздника.

Цвета Российского флага символизируют силу, веру, благородство, любовь к Родине – те качества, которые во все времена помогали нам побеждать. Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет разные народы России в стремлении сделать нашу страну единым, сильным государством. День флага России – это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится своей свободной и независимой страной, своей малой Родиной, и делает все, чтобы она процветала. Пусть этот знаменательный праздник всегда вызывает у нас чувство патриотизма, стремление добросовестно работать, жить в дружбе и согласии во имя нашего Якутска, республики и России.

В этот знаменательный день желаем всем вам мира и счастья, здоровья и благополучия! С праздником!

С уважением, депутаты Якутской городской Думы