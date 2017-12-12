Якутская городская Дума: ​33 двора Якутска войдут в программу

Преображение дворов Якутска по федеральному национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжится и в 2018 году. Данный проект стартовал в 2017 году, и только в Якутске на 125 миллионов, выделенных по линии из федерального бюджета, был преображен 21 двор.

Главный архитектор Якутска Ирина Алексеева и советник главы по вопросам ЖКХ и энергетики Наталья Демина в минувшую пятницу представили Комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы, в которой председательствовал Владимир Аммосов, предварительные итоги отбора заявок от жителей Якутска на участие их дворовых территорий и общественных пространств в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» (одноименные муниципальные программы — составляющие национального проекта) на 2018 год.

Отметим, что в рамках проекта «Формирование комфортной среды» городу выделяются денежные средства из федерального бюджета, которые будут направлены на благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и создание общественных пространств. Тема благоустройства, безусловно, волнует каждого жителя, поэтому партией «Единая Россия» началась реализация проекта «Городская среда». Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ инициировали выделение в рамках федерального бюджета в 2017 году 20 миллиардов рублей на благоустройство дворов и общественно значимых городских пространств. Городу Якутску из этих средств выделили 141 миллион рублей, из них 70 процентов денежных средств было направлено на благоустройство дворовых территорий, 30 – на обустройство общественных пространств. Данный партийный проект как дополнительная возможность благоустроить город с привлечением самих горожан.

При этом стоит отметить, что обязательным условием участия в программе является проведение общего собрания собственников жилья. В целом, реализация проекта предполагает наличие активной гражданской позиции жильцов.

Учитывая важность данного партийного проекта, в Якутском местном отделении партии решением местного политсовета мы определили координатора этого проекта на территории города Якутска. Им стал член фракции партии «Единая Россия» в Якутской городской Думе, председатель постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии Сергей Черных, под руководством которого была создана Общественная комиссия по реализации проекта, куда вошли представители партии «Единая Россия», архитекторы, общественные объединения и представители муниципалитета.

Итак, в 2018 году из 327 дворов Якутска, потенциально способных обновиться и принарядиться благодаря национальному проекту, в очередь на «преображение» попали 33 двора. В муниципальном бюджете заложено порядка 40 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий. Члены Комиссии Якутской городской Думы обратили внимание на тот факт, что наибольшее количество заявок поступило от жителей Центрального и Строительного округов. В остальных активность населения оказалась не столь высокой. Самоорганизация жильцов для попадания в национальный проект очень важна, ведь одно из условий для участия в нем — готовность жильцов принять, пусть не очень значительное, но все же финансовое участие в преображении своего двора. Среди дворов, попавших на 2018 год, жильцами было собрано где-то 50 000, а где-то и 200 000 рублей.

«В целом реализация программы в 2017 году стала пилотной для всех субъектов России. Большинство работ по благоустройству дворовых территорий были проведены перед МСИ «Дети Азии». В этом году в связи с положением программы работы были начаты только в середине лета. В целом справились не плохо. Думаю, что следующий год будет уже более показательным». — отметил заместитель директора МКУ «СЭГХ», заместитель председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы Владимир Аммосов.

Ещё один важный момент: комплексное благоустройство дворов проводится по авторским проектам студентов архитектурных вузов, практикующих архитекторов и творческих групп. Также в 2018 году в национальный проект вошло всего пять общественных мест: «Талое озеро», «Бульвар учителя», сквер Лонгинова, сквер братьев Контоевых и благоустройство набережной оз. Сайсары.

Отметим, что проект » Талое озеро» должен был быть сдан еще в этом году, но из-за неудачного выбора подрядной организации проект перенесен на 2018 год. Не смотря на этот нюанс, все ранее предусмотренные работы по берегооформлению, и строительству пешеходного моста, остаются в силе. Ожидается, что Талое озеро в результате преображений станет одной из ключевых зон отдыха в Якутске. Другой крупный проект — «Бульвар учителя» — был приостановлен из-за археологической находки, ставшей началом для работ по изучению культурного слоя, и в предстоящем году работу вновь будут продолжены.

Комиссия по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы приняла к сведению первые итоги отбора заявок. Широкой публике они будут представлены на предстоящей предновогодней сессии Якутской городской Думы.