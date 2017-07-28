Якутская горбольница провела флешмоб, чтобы привлечь внимание к проблеме гепатита

Всемирный День борьбы с гепатитом отмечается 28 июля 2017 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает мировую общественность, правительственные организации, медицинских работников, пациентов признать высокую значимость борьбы с вирусными гепатитами во всем мире и объединить свои усилия для избавления больных от страданий, исцеления от этой коварной и опасной болезни.

Вирусный гепатит является одной из основных причин смертности во всем мире. В 2015 году произошло 1,34 миллиона случаев смерти от вирусного гепатита – это число сопоставимо с числом смерти от туберкулеза и ВИЧ. Но, если смертность от туберкулеза и ВИЧ снижается, то число случаев смерти от гепатита растет. В 2015 году около 1,75 миллиона человек в мире заразились гепатитом С, а общее число людей, живущих с этой болезнью, на всей планете достигло 71 миллиона человек. Число зараженных гепатитом В в 2015 году, по некоторым оценкам, составляет 257 миллионов человек.

Положительным фактом является то, что расширяется охват вакцинацией от гепатита В среди детей. 84% детей, родившихся в мире в 2015 году получили 3 рекомендуемые дозы вакцины против гепатита В. Против гепатита С, в настоящее время, к сожалению, вакцины не существует.

Огромной проблемой является то, что по оценкам ВОЗ, в том же 2015 году в мире было диагностировано всего лишь 9% всех инфицированных гепатитом В и 20% всех инфицированных гепатитом С. Еще меньший процент (соответственно 8% и 7%) из диагностированных начали получать радикальное лечение.

Кстати, символом Всемирного Дня борьбы с гепатитом являются три обезьянки, одна из которых закрывает глаза, другая уши, а третья – рот. В данном случае, это перефраз известного древнего утверждения. Обезьянки намекают на позицию современного общества – не замечать проблему больных гепатитом, не желать ничего о ней слышать и всячески замалчивать опасную ситуацию. Не надо уподобляться этим обезьянкам – вот что пытаются сказать миру врачи инфекционисты-гепатологи всех стран.

Как известно, при отсутствии лечения вирусных гепатитов, заболевание может привести к циррозу печени. Кроме того, доказано, что вирусы гепатитов онкогенны, поэтому цирроз печени может привести к раку печени. Заболевание коварно тем, что часто протекает практически бессимптомно, болезненные ощущения почти не проявляются, зачастую больные обращаются к врачу только тогда, когда уже начинается цирроз печени. Поэтому крайне важна ранняя диагностика вирусных гепатитов, сдача анализов крови в лабораторию, сдача экспресс-анализов.

В Якутии ведется специальный популяционный регистр в который вносят всех больных вирусными гепатитами, на настоящий момент в нем больше 14 тысяч человек. Количество больных с циррозом и раком печени также ежегодно растет. Несмотря на то, что в Якутске уже осуществляются успешные операции по трансплантации печени, и, даже, с учетом прооперированных за пределами республики, в год это составляет всего до 30 операций. Этого, конечно, совершенно недостаточно.

В настоящее время в Якутии действует государственная российская программа помощи больным вирусными гепатитами, одновременно инфицированными ВИЧ. Но отдельной региональной программы по лечению вирусных гепатитов, к сожалению, нет.

Это тем печальнее, что за рубежом уже разработаны эффективные препараты нового поколения прямого противовирусного действия, которые обеспечивают излечение от вирусных гепатитов до 90% больных. Это очень высокий показатель, но значительная стоимость таких лекарств, при отсутствии господдержки, делает эти препараты практически недоступными для многих больных в нашей республике.

Поэтому крайне важны своевременная вакцинация от гепатита В, а также здоровый образ жизни и элементарная осторожность граждан, забота о своем здоровье и своей жизни. Вирус гепатита С передается всеми теми же способами, что и ВИЧ, однако, как считают инфекционисты, он даже более контагиозный. При прочих равных условиях, вероятность инфицироваться вирусом гепатита С даже выше, чем ВИЧ/СПИД. Необходимо проявлять осторожность при посещении частных медицинских клиник, особенно, за рубежом, избегать иглоукалывания, если не уверены в стерильности игл, во время проведения маникюра, педикюра, также есть опасность заразиться в тату-салонах и т.п.

Сотрудникам специализированного инфекционного отделения для больных вирусными гепатитами ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница», уникальном в нашей республике, эти проблемы известны лучше всех. Именно поэтому, в преддверие Всемирного Дня борьбы с гепатитом врачи, медсестры, санитарки, во главе с заведующей отделением ТИХОНОВОЙ Надеждой Николаевной решили устроить своеобразный флешмоб, чтобы привлечь внимание общественности к борьбе с вирусными гепатитами. А именно: сотрудникам построиться в виде девиза отделения ОВГ «Гепатиту нет», покричать речевки, помахать руками и отпустить в небо желтые шарики. Идея проста, но потребовала не менее 70 человек, чтобы буквы получились удобными для чтения, и, главное, квадрокоптер с видеокамерой, чтобы девиз можно было прочитать сверху.

Поскольку не все медработники ОВГ (острых вирусных гепатитов) смогли оставить свое рабочее место, даже ненадолго, на помощь коллегам пришли сотрудники других отделений ЯГКБ. Таким образом, «кворум» для построения девиза набрался. Собрались в Парке культуры и отдыха, как раз рядом с больницей. Руководила построением заведующая отделением ТИХОНОВА Н.Н. Пришел подбодрить коллег и главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница ВАСИЛЬЕВ Н.Н. Флешмоб получился довольно зрелищным: медработники в белых халатах чинно выстроились в виде девиза, задорно помахали желтыми полотнищами и шарами, весело отпустили шары в небо и, после всего, с удовольствием пофотографировались на фоне живой природы. Все это заняло не более 20 минут. Затем врачи, медсестры и санитарки опять пошли на работу. Больные не могут ждать.

На этом акция не закончилась. С 14:00 до 15:00 возле центрального входа в Парк культуры и отдыха стояла белая «Газель» Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД – мобильная лаборатория. Они тоже присоединились к акции своих коллег из ЯГКБ и совершенно бесплатно проводили диагностику гуляющих в парке людей на ВИЧ и на вирусные гепатиты. За один час было обследовано 55 человек, причем были и положительные результаты. К сожалению, это не тот случай, когда положительный означает что-то хорошее. Но, чем раньше начнется лечение, тем успешнее может быть результат. Позаботьтесь о себе и о своих близких!