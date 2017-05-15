Якутская горбольница: Медицина — профессия, призвание, жизнь!

13 мая в местности Юс_Хатын «Сата Таас» состоялось празднование Международного Дня акушерки и Международного дня медицинской сестры коллектива ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница». Девиз мероприятия : «Медицина — профессия, призвание, жизнь!» Все было организовано на высшем уровне, с полным соблюдением положенных противопожарных правил.

Медсестры, медбратья, акушерки, санитары и санитарки веселой гурьбой высыпали из автобусов на заранее оборудованное место, чинно выслушали приветственные слова главного врача ГБУ РС(Я) «ЯГКБ» Николая ВАСИЛЬЕВА и главного медбрата Алквиада ИВАНОВА на торжественном открытии мероприятия, затем принялись готовиться к предстоящим соревнованиям.

Гвоздем мероприятия стал показ авангардной моды, посвященный Году экологии, объявленному Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, а также Году добра, которым был объявлен у нас в Якутске 2017 год.

Сказать, что участники конкурса авангардной моды подошли к делу креативно и с юмором – это практически ничего не сказать. В качестве материалов для нарядов были использованы не только природное сырье, но и всякого рода использованные предметы и материалы, которыми человечество непрерывно засоряет мусором окружающую среду и изрядно портит экологию.

Было создано 16 ярких образов с оригинальными названиями, среди которых выделялись такие, как : «Лето 2017. Цветы. Стерхи» (москитная сетка, картон, бумага, ткань), «Фантазия» (из пластиковой посуды), «Мисс Экология» (сосновые шишки), «Подснежники», «Дыхание лета», «Бабочка», «Река Лена», «Вода и воздух», «Летняя фантазия», «Матушка природа» и другие. Критериями для оценок строгого жюри служили 6 презентация образа, оригинальность костюма и мастерство изготовления костюма.

После подсчета баллов выяснилось, что 1 место завоевала рентген-лаборант отделения лучевой диагностики Прасковья ЕФРЕМОВА, чей костюм «Тиит Мас» буквально потряс окружающих своей необычностью и стильностью. Во время презентации уместно прозвучали и стихи, прибавившие баллов победительнице.

2 место досталось костюму «Флора» из метелок камыша, который был необычен, изящен и очень выигрышно облегал фигуру медсестры приемно-диагностического отделения Валентины БОРИСОВОЙ.

3 место вырвал на лету «Орел добра» — на удивление сильно и профессионально изготовленный из мусорных пакетов костюм, представленный санитаром отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Виктором ДМИТРИЕВЫМ.

Но результаты конкурса альтернативной моды были подведены ближе к концу мероприятия, а до поры до времени отдыхающие медработники весело танцевали на дискотеке, где ретро легко уживалось с современными ритмами и стилями, угощались на свежем воздухе принесенными из дома вкусностями. Ведь что лучше сплачивает коллектив, чем совместный прием пищи на природе? Правильно, лучше всего объединяют коллектив в сплоченную команду командные соревнования – поэтому в Якутской городской клинической больнице соревнования проводятся в каждый Международный День медицинской сестры и Международный День акушерки.

Вот и в этот раз за право называться самыми быстрыми, ловкими и сплоченными боролись три объединенные команды: «Адреналин», объединивший в себе стационары кардиотерапевтического и гинекологического корпусов, «Единое целое» — сборная роддома, и команда «Лидер», в которую вошли инфекционисты, бактериологи и клинико-диагностическая лаборатория.

Все команды облачились в футболки своих цветов, и конкурсы начались. Довольно непросто было бежать вдвоем, с мячом, зажатым между животами, на конкурсе «сиамские близнецы», зато, это было по-настоящему весело. Прыжки в длину и бег со скакалкой, бег-змейка, прыжки с мячом между ног, броски мяча в корзину, перетягивание каната вызывали у болельщиков целую бурю эмоций, поэтому участники команд старались вовсю. А уж прыжки в мешках и эстафета с яйцом на ложке, как всегда, заставили многих от души посмеяться, причем неудержимый смех мешал бегать и прыгать и самим участникам соревнований.

Первое место, почетную грамоту, золотые медали и переходящий кубок завоевала команда соматических отделений и гинекологии «Адреналин». Серебро и почетная грамота досталось медсестрам, медбратьям и акушеркам роддома из команды «Единое целое». Инфекционисты, бактериологи и лаборанты КДЛ получили почетную грамоту и бронзовые медали.

На этом празднике жизни всем было весело и радостно. С удовольствием болели за молодежь заслуженные работники и пенсионеры Якутской городской клинической больницы. А уж во время дискотеки некоторые ветераны показали молодым настоящий мастер-класс, как красиво исполнять классические танцы. И, конечно же, якутский осуохай объединил в едином хороводе всех медработников, вне зависимости от возраста и национальности.

После награждения победителей, подуставшие, но очень довольные медсестры, медбратья, акушерки, санитары и санитарки организовано прибрали за собой мусор, погрузились в подъехавшие автобусы и поехали по домам. Не зря говорят, что кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает. Многим из них скоро опять выходить на дежурство, чтобы вновь защищать здоровье и спасать жизни людей. Пожелаем им удачи и всего самого наилучшего.