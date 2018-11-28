Церковный скандал в Якутии: суд вынес приговор иеромонаху Мелетию, обвиняемому в педофилии

Заявление пресс-службы Якутской епархии в связи с обвинительным приговором иеромонаху Мелетию

В связи с вынесением приговора запрещенному в служении иеромонаху Мелетию (Ткаченко) по обвинению в тяжких преступлениях против личности Якутская епархия информирует, что по результатам апелляций в суды высших инстанций будет поднят вопрос о лишении сана упомянутого клирика.

Мы молим Господа о даровании сил и терпения пострадавшим. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая пастырская помощь.

Просим всех, кто следит за развитием ситуации, воздержаться от резких суждений, в особенности в публичном пространстве.

Также напоминаем верующим, что в случае любых нарушений пастырской этики со стороны священников необходимо обратиться в Епархиальное управление. Любая ваша жалоба будет рассмотрена с надлежащим вниманием, а виновные понесут суровое наказание.

СПРАВКА:

Экс-директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонах Мелетий подозревался в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Сегодня иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) был признан виновным Хангаласским районным судом. Суд приговорил его к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда и пройти лечение у психиатра.