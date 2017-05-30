Якутская балетная школа дала концерт

В субботу, 27 мая на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона состоялся Большой концерт 13 выпуска Якутского хореографического колледжа имени А. и Н. Посельских с участием учащихся и студентов колледжа. Нынче ее окончили шесть студентов.

Вела концерт отличник культуры РС(Я) Алла МАКАРОВА.



Концерт прошел в 2-х отделениях:

Первое отделение — Дивертисмент из номеров классического балетного наследия, современной и народной хореографии.

Второе отделение – Балет-танцсимфония «Геометрия движения».

Хореография, сценография и идея костюмов – заслуженная артистка РФ и РС(Я) Екатерина ТАЙШИНА. Просто ей БРАВО! Как зал ей вдохновенно аплодировал после ее творения! БРАВИССОМО!



На концерте студенты III курса защищали выпускную квалификационную работу.

В зале присутствовали уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии:

председатель – заслуженная артистка РС(Я), лауреат приза журнала «Балет» — «Душа танца», в номинации «Мэтр танца», главный балетмейстер Большого театра Якутии Мария Васильевна САЙДЫКУЛОВА;

профессор кафедры танца Университета Хансунга, Вице-Президент Корейской балетной Ассоциации господина Пак Че ХОН (Южная Корея);

директор Балетной школы имени П.И.Чайковского господин Сува ХИТИШИ (Япония);

преподаватель кафедры режиссуры балета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского – Корсакова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан Георгий Анатольевич КОВТУН;

дирижер, проректор по международным связям Высшей школы музыки РС(Я) имени В.А.Босикова, профессор Но Тэ ЧОЛ (Южная Корея);

профессор университета Висконсин – Милуоки, проректор по научно-исследовательской и международной деятельности Арктического государственного института культуры и искусств Юрий Валентинович КИТОВ (США);

заведующий кафедрой социологии университета Южной Индианы, профессор Эндрю Далли БАК (США).



Концерт прошел исключительно прекрасно, каждый номер сопровождался криками «Браво!» и «Бис!».

Восторженные зрители горячо и с трепетом принимали всех танцующих питомцев Якутской балетной школы имени А. и Н. Посельских.

После концерта зрители «завалили» роскошными букетами цветов всех участников концерта.



Публикуем концертную программу вечера, так как это уже исторический факт.

1. С.Чернецкий. «Суворовцы». Хореография В.Варковицкого.

Исполняют: учащиеся 2/6 класса – Минаш Калдарбаева, Алена Колодезникова, Лиза Ляментовская, Наташа Макарова, Аня Максимова, Алисия Пак, Сарика Шин, Таня Шишигина.

Вова Васильев, Егор Винокуров, Милан Гореев, Айсен Кириллин, Афоня Никифоров, Ваня Одинцов, Тимур Степанов, Айдар Фёдоров.

2. А.Адан. Pas de deux из балета «Корсар». Хореография М.Петипа.

Исполняют: стажёр Якутской балетной школы имени А. и Н. Посельских, лауреат Международного конкурса классического балета и современных танцев – Манаэ Банно (Япония), студент II курса, дипломант Международного конкурса, XVI Молодёжных Дельфийских игр в России 2017г. – Николай Выломов.

3. И.Дунаевский. «Полька». Хореография А.Макаровой, Г.Эверстовой.

Исполняют: учащиеся 2/3 класса.

4. И.Дунаевский. «Заздравная». Хореография А.Мессерера.

Исполняют: выпускники 2017г., стипендиаты Республиканского комитета профсоюза работников культуры РС(Я) – Уйгууна Михайлова, Максим Никонов.

5. Музыка народная. «Северные мотивы». Хореография М.Габышевой. Исполняет: ученица 2/6 класса — Куруми Хориике (Япония).

6. А.Крейн. Вариация из балета «Лауренсия». Хореография В.Чабукиани. Исполняет: выпускница 2017 г., стипендиат Главы Республики Саха (Якутия), лауреат, дипломант Всероссийских и Международных конкурсов — Анастасия Платонова.

7. П.Чайковский. «Декабрь». Хореография М.Мартиросяна.

Исполняют: учащиеся 2/3 и 2/6 классов. (Минаш Калдарбаева, Алена Колодезникова, Аня Максимова)

8. В.Желобинский. Цыганский танец. Хореография К.Голейзовского.

Исполняет: выпускница 2017 г., лауреат V Международного конкурса хореографических учебных заведений «Орлеу» Казахстан 2016г., стипендиат Республиканского комитета профсоюза работников культуры РС(Я) – Жанна Попова.

9. П.Чайковский. Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро». Хореография Л.Иванова.

Исполняют: студентки I, II курсов – Ангелина Сивцева, Саная Черова, Тупсууна Татаринова, Раиса Фирсова.

10. Музыка народная. Грузинский танец. Хореография М.Агабылова.

Исполняют: учащиеся 5/9 класса и студенты I, II курсов Вероника Бережнова, Дария Жиркова, Виктория Син, Айыына Дьячковская, Мария Семенова, Алиса Фирсова, Саша Васильева.

Николай Выломов, Николай Павлов, Юрий Максимов, Владимир Данилов, Слава Марков, Гоша Уваровский, Петя Портнягин.

11. Неизвестный композитор XV века. «Фолия. Чувство весны». Хореография Д.Антипова.

Исполняют: выпускницы 2017 г. – Жанна Попова, Манаэ Банно, Уйгууна Михайлова, Сайаана Иванова.

12. А.Моцарт. «Анданте». Хореография Е.Тайшиной.

Исполняют: учащиеся 5/9 класса, лауреат III международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает» — Аэлита Павлова, Ваня Матвеев.

13. Музыка народная. «Тарантелла». Хореография Е. Тайшиной.

Исполняют: учащиеся 2/6 класса Сахаайана Сатыбалдиева, Наташа Макарова, Лиза Ляментовская, Сарика Шин, Таня Шишигина, Алисия Пак, Алёна Колодезникова, Минаш Калдарбаева

Афоня Никифоров, Ян Васильев, Милан Гореев, Ваня Одинцов, Илья Перемитин, Айдар Федоров, Егор Винокуров, Тимур Степанов

14. Б. Асафьев. Баски из балета «Пламя Парижа». Хореография В. Вайнонена.

Солисты – выпускники 2017 г. Жанна Попова, Сайаана Иванова, Максим Никонов, студенты 1,2 курсов — Юрий Максимов, Никита Рогов.

Кордебалет — Вероника Бережнова, Октябрина Дьячкова, Тупсууна Татаринова, Саная Черова, Айыына Дьячковская, Мария Семёнова, Николай Выломов, Николай Павлов, Александр Габышев, Владимир Данилов, Никита Эверстов, Петя Портнягин.

15. Л. Минкус. Па-де-де из балета «Дон Кихот». Хореография А. Горского.

Солисты – выпускница 2017г., стипендиат Главы Республики Саха (Якутия), лауреат, дипломант Всероссийских и Международных конкурсов — Анастасия Платонова, солист балета ГТОиБ им. Д. К. Сивцева – Суорун Омоллоона — Николай Попов

Вставные вариации — Зоя Дансарунова, Ангелина Сивцева

Винокурова С., Син В., Жиркова Д., Фирсова А., Фирсова Р., Павлова А. (Егорова С.).



Источник: Пресс-служба ЯХК имени А.и Н. Посельских. Фото Василия КИРИЛЛИНА