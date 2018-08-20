Якутская аномалия: Планета Нибиру «выключило» солнце?

Интересная версия трёхчасового «конца света», случившегося 20 июля в Эвено-Бытантайском, Жиганском и Верхоянском районах Якутии и продолжающего будоражить воображение людей, предложена в статье «Свет на Земле угасает из-за астероидов Нибиру – учёные» Сергея Соловьёва, опубликованной в VistaNews.ru.

Напомним, в тот летний день в трёх северных улусах светило сначала погрузилось в густо-жёлтую мглу, потом стало темно, как ночью. Люди ходили с фонариками, по словам очевидцев, чувствовалась лёгкая духота. Затем стало быстро светать, но солнца еще некоторое время не было видно.

Как пояснил министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев, причиной «светопреставления» была рассеянная в атмосферном воздухе мелкодисперсная пыль, которую принёс ветер, туман. Гисметео сообщило, что «затмение» ни что иное как следствие многочисленных лесных пожаров, полыхавших в самой республике и в соседней Иркутской области. Сами же местные жители, кажется, до сих пор считают, что всё это проделки военных, якобы испытавших сверхсовременное оружие.

Как бы то ни было, возникают всё новые объяснения, кто же «украл солнце» на севере Якутии 20 июля. Наш коллега Сергей Соловьёв, ссылаясь на высказывания учёных, предполагает, что свет заслонили астероиды, окружающие планету Нибиру, которая неумолимо приближается к Земле.

Известный американский физик-теоретик Митио Кака, пишет Соловьёв, на днях заявил, что в скором времени наша планета может погрузиться во тьму из-за приближения Нибиру. Учёный отметил, что планета X расположена между Солнцем и Землёй, из-за чего увидеть её с земной поверхности не представляется возможным. Опасность, по словам Кака, заключается в гравитации Нибиру, масса которой в пять раз выше массы Юпитера. Из-за неё на Земле уже начали происходить аномальные катаклизмы, которые усилятся по мере приближения планеты. Вместе с тем, считает учёный, люди могут попросту не дожить до приближения Нибиру, поскольку окружающие её астероиды могут уничтожить всё живое на Земле задолго до её появления.

NASA якобы знает об угрозе. Там, по словам Кака, подсчитали, что 97% от всех астероидов имеют размеры больше, чем тот, который когда-то погубил всех динозавров. Глава NASA Чарльз Боден, как утверждает учёный, уже дал разъяснения властям США, порекомендовав им «молиться». Однако даже если все они сгорят в атмосфере, человечество рискует замёрзнуть из-за резкого падения температур. Это может произойти из-за того, что приближающиеся астероиды появляются на пути солнечных лучей.

Уже сейчас Земля недополучает необходимого количества энергии и ситуация в будущем лишь усугубится. Примером подобных процессов можно назвать ситуацию, которая относительно недавно произошла в Якутии. Там на несколько часов беспричинно «выключилось солнце», резюмирует Соловьёв.