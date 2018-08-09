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9 августа 2018, 19:24
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Якутская аномалия: Кто или что «выключило» солнце на Севере?

 Ко Дню коренных народов мира, редакция газеты «Кыым» организовала сегодня круглый стол по вопросам экологии северных улусов, поводом послужил недавний случай «выключения» солнца.

 На мероприятие собрались люди, заинтересованные в передаче и получении достоверной информации о случившейся 20 июля в ряде северных улусов республики природной аномалии – это ученые, руководство и специалисты государственных ведомств, общественные деятели и жители Верхоянского, Булунского, Эвено-Бытантайского, Усть-Янского, Жиганского  улусов. Модератором встречи выступила член Общественной палаты города Якутска Мария Христофорова.

 В ходе конструктивного разговора высказался каждый, желающий выразить свое мнение.

У минэкологии одна позиция – опасности нет, «затмение» вызвали пожары

Первый замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Яковлев Семен Илларионович повторил собравшимся официальные выводы. В двух словах – опасности нет, причина «затмения» солнца – лесные пожары.

О результатах ветеринарно-испытательной лаборатории отобранных проб рассказала заместитель директора РИАЦЭМ (лаборатория экологического мониторинга). Напомним, что данным республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга Минэкологии РС(Я), в пробах воды определялись солевой состав, азотная группа соединений, содержание металлов, органических загрязнителей, всего 29 показателей качества воды. Определенные компоненты находятся в значениях фоновых концентраций, аномальных накоплений токсичных элементов не выявлено. По факту необычного атмосферного явления и массовой гибели озерных чаек госинспекторами охраны природы в Эвено-Бытантайском, Жиганском, Верхоянском районах отобраны пробы воды, почвы и растительности. Пробы воды, почвы и растительности, помимо гидрохимических и геохимических, исследованы на радиоэкологические показатели. В пробе воды озера «Байбал күөлэ» на участке Осохтох Эгинского наслега Верхоянского района на береговой линии, в котором были найдены погибшие птенцы, установлено превышение норматива по содержанию формальдегида. Концентрации остальных, определенных компонентов не выходят за рамки установленных нормативов. Уровень радиации в пробах воды ипочвенного покрова находится в пределах критериев норматива.

Северяне просят властей не оставлять их наедине с бедой

 Председатель Совета депутатов МО “Верхоянский район” Екатерина Ноговицына:

“В обсуждаемое время я находилась в Батагае. Небо стало багрово-желтым, непонятное удручающее состояние, дышать стало трудно. Хотя запаха как такового не было. Сразу же начали зволнить родным, попытались узнать подробности случившегося у жителей соседних улусов. Сегодня землячество Верхоянского района написала открытое обращение, адресованное властям республики (было опубликовано на Yakutia24). Кроме того, Совет депутатов Верхоянского района планирует провести работу по активизации общественных экологических организаций, совместной деятельности с инспекцией охраны природы. Мы, верхоянцы, предлагаем минэкологии оснастить местные службы ветеринарии и охраны природы необходимым оборудованием для распознавания случаев экологической опасности и проведения первичных анализов отобранных проб, измерения эпидемиологических показателей».

Черепанова Светлана Семеновна, учитель Кустурской средней школы Эвено-Бытантайского национального улуса:  “Люди утром ушли на сенокос, и совершенно неожиданно наступила ночная мгла. В поселке Кустур люди засняли произошедшее на видео и отправили эти ролики по ватсап. Чувство страха за свое здоровье,за будущее детей порождает в обществе различные догадки о причине происшествия. Мертвых птичек находили не только в Верхоянском районе, но и в нашем улусе, на территории кустурских сельхозугодий. В районном центре, поселке Саккырыыр (почт.Батагай-Алыта) постиранное белье, повешенное на улице для сушки, стало непригодным для ношения. Никакие средства не помогли удалить эти пятна. Вода в емкостях стала похожа на грязную лужу. Цветы и овощи, посаженные жителями окрасились в желтый цвет”.

 Заместитель председателя правления КМНС Жиганского национального улуса поздравила всех присутствующих в зале с Днем коренных народностей Атласова Лилия Николаевна.

  “Во-первых, хочу поблагодарить редакцию газеты “Кыым”, которая организовала этот круглый стол. Тема действительно актуальна для северян.

 Сегодня, мы, простые жители северного улуса, задаемся вопросами причин и следствия происходящего. Что нам делать после так называемого “выключения” солнца? – спрашивают жиганцы, — неужели переезжать из родных мест? Можно ли есть наши ягоды? А рыбу?..

 В северных районах это вопросы сопоставимы с вопросами выживания. Подумайте только, 70% рациона жителей улуса составляет рыба. И вполне понятно, что природная аномалия вызывает большое волнение среди общества. На самом деле, мы тревогу давно бьем. Опасения вызывают аномальное поведение диких животных. К примеру, в прошлом году в октябре медведи не впали в спячку, одна особь задрала человека. Когда впоследствии убили нескольких зверей, охотники обнаружили, что у медведей черви, анализы показали наличие инфекционных заболеваний. Сегодня в Жиганском улусе очень много медведей. В июне местные убили двух детенышей, забредших в поселок. Следом за ними прибежала в населенный пункт медведица, еще и привела самца. Осада продолжалась очень долго. Всех жителей они держали в страхе. А что делает государство? Для охоты на медведя нужно пройти определенную бюрократическую процедуру. Как результата, наши мужчины разучились идти на медведя. Ту медведицу так и не поймали, хотя устраивали облаву.

Отдельный резонанс вызвал случай с «выключением» солнца в ряде северных улусов Якутии. В Жиганском районе 20 июля некоторые мои земляки, проснувшись, подумали, что ночь продолжается: везде темно, осенние сумерки.

Я лично не думаю, что такое могло случиться из-за лесных пожаров. Обычно дым от лесных пожаров приходит как белый туман, оседает на воду, видимость пропадает, запах горения бывает. То есть, что такое дым от пожаров мы знаем прекрасно. В данной ситуации возникли другие условия.

 Конечно же, люди боятся экологической катастрофы. Цена на ягоду упала, рыбу тоже – а вдруг опасно потреблять. Сразу возникло множество версий по поводу «выключения» солнца: взрыв бомбы, с космодрома «Северного» ракета вы водила метеоспутник. Мы и ранее были против того, чтобы на территорию нашего родного улуса сбрасывали ступени ракеты. Когда идет реклама этого космодрома нас до глубины души возмущают комментарии, мол ступени падают там, где нет людей. А мы, не люди что ли по-вашему?!  Эта циничность властей убивает северян.  Кроме того, народ обсуждал третью версию о том, что причиной могли послужить взрывные работы геологов. Может быть, неожиданно для себя они взорвали залежи метана.

Следует изучить этот вопрос, отправлять запросы ученым, в Роскосмос, минэкологию РФ, министерство промышленности республики и России, министерству здравоохранению. Необходимо проводить комплексное изучение, мониторить состояние их здоровья и т.д. Людей не то, что успокоить, а сказать им правду нужно, как она есть».

  

Словом, официальный информационный вакуум в первые дни после “затмения” породил многочисленные версии произошедшего. Поздние пресс-релизы на официальный сайтах государственных структур не вызвал доверия у очевидцев события просто по причине того, что о существовании этих сайтов им неизвестно. А по сути, интернет на Севере отсутствует.

Вывод один: местные жители северных районов, испытывающие массу неудобств в повседнейной жизни, весьма уязвимы, поэтому чувство заброшенности и отсутствия внимания способствует волнению по любому малообьяснимому поводу.

Источник: Виктория СТАСЬ.  
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