Якутская актриса исполнила главную роль в московском спектакле

Со 2 по 28 июня в Москве прошли мероприятия XI Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ. Актриса театра Олонхо Наталья СЛЕПЦОВА-КОРЯКИНА была не только ученицей школы, но и получила главную роль в пластическом спектакле «Оригами», постановщиком которой стал обладатель престижной театральной премии «Золотая маска» Александр ПЕПЕЛЯЕВ, сообщает портал «Кэрэ Куо».



Спектакль полон трагизма и рассказывает лирическую историю Садако САСАКИ. Девушка верила в легенду про 1000 журавлей, но по стечению обстоятельств умерла от рака крови в японской Хиросиме.

«Оригами» поставлен в стилистике театра современного танца. Молодые актеры смогли показать свое умение трансформировать простые движения и формы в изощренные трехмерные ритмические структуры. В своей игре они показали отображение реальных человеческих отношений в моделях иллюзорного мира.

Проект «Международная летняя театральная школа СТД РФ» создан для молодых артистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. За свою десятилетнюю историю л школа поддержала более 800 молодым актеров из 55 стран мира.

Со времени старта проект сильно видоизменился, расширив географию участников до международного масштаба, освоив все жанры и направления сценического искусства: драма, куклы, опера, хореография, уличный перформанс, цирк. Но его концептуальная основа не изменилась — объединить лучших актеров из разных стран и континентов для обучения, обмена опытом и создания нового творческого продукта на основе всего лучшего, что было создано русским театром.

Источник: kerekuo.ru