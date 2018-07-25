Якутская Агата Кристи представляет свою девятую книгу

Известная журналистка и писательница Альбина ИЗБЕКОВА, которую СМИ называют якутской Агатой Кристи, выпустила очередную книгу — «Скелет в домашнем халате», которая и стала информационным поводом к нашей встрече.

Альбина Иоакимовна ИЗБЕКОВА родилась во II Холгуминском наслеге Мегино-Кангаласского района на берегу озера Маачия, куда отец вывозил на родину из Якутска семью на отдых, в огромной палатке. Эти красивейшие места с чистейшим воздухом соснового бора долго служили местом отдыха для семей трех братьев Избековых.

Окончила восьмилетнюю школу № 6, среднюю — № 20, филологический факультет ЯГУ. В журналистике с 1979 года, работала в разных периодических изданиях, в пресс-службах МВД РС (Я), УФСИН России по республике. Член Союза журналистов России, отличник печати РС (Я), четырехкратный лауреат республиканского конкурса МВД «Честь и долг служить народу», двукратный лауреат Всероссийского журналистского конкурса «Щит и перо» МВД России, двукратный лауреат Всероссийского литературного конкурса «Доброе слово» МВД РФ. Первая в республике автор-женщина детективного жанра.

— Альбина, сколько лет ты уже в журналистике?

— Стаж в журналистике подсчитать нелегко, с 1979 года были перерывы по уходу за детьми, по безработице в 90-е. Начинала было заниматься бизнесом, но вернулась снова к своей профессии. Специализация по ОВД определилась не сразу, пришла с годами, после примерно десяти лет работы. Мне было интересно буквально все, все темы были подвластны за исключением политики: экономика, промышленность, жизнь села, культура, образование и так далее. Про политику вплотную и долго писать не доводилось, не привлекала особо.

А ОВД, думаю сейчас, заинтересовали, скорее всего, неоднозначностью специфики деятельности, когда смелость и риск вот они, каждый день, как нигде в другой сфере деятельности человека.





— Не устаешь все время писать про криминал с разных углов подачи?

— Я не пишу про криминал в той форме, что повсеместно пишут и показывают сейчас: пришел, увидел, убил. Я не репортер. Не падкая на жареные факты. Долго, годами приходят сюжеты. Уголовных дел много, из десятка может подойти один, а, может, и нет. Мне интересен человек в этой ситуации: что заставляет его попасть туда, как он оттуда выходит; как раскрывается при этом характер, как работает человек в погонах, которому – да, действительно трудно психологически. Но при этом он остается обычным человеком со своими привычками, жизнью, семьей и прочая. Мне важны чувства, ощущения и той, и этой стороны.

При этом я признаю, что мои рассказы носят налет журналистки: они лаконичны, кратки и быстры.

— Сколько книг вышло из-под твоего пера?

— Если считать две неизданные книги, ждущие своего часа из-за финансовых затруднений, то не так давно вышла моя девятая по счету книжечка, сборник детективных рассказов «Скелет в домашнем халате». В нем собраны рассказы разных лет, увидевшие свет в периодике и написанные на основе реальных уголовных дел. Но газеты живут лишь день, книга – веками. Формат книжечки карманный, тираж ограниченный. Ведь в обществе, к сожалению, чтение отходит на второй план. Однако все равно это книжка, своего рода увековечивание деятельности, имени скромных оперативников республики — города Якутска, Среднеколымска, Верхневилюйска, Сунтар, бойцов, прошедших Чечню.

— Какие планы?

— Как говорится, планов громадье. Детективов у меня набралось еще на две подобные, чуть потолще, правда, книжки. Мечтаю переиздать и книжку женских рассказов, увидевшую свет в 2007-м, дополнив ее более свежими. Есть и более крупный проект, который был бодро начат несколько лет назад, но завис по ряду причин. Ну и, главное, продолжить детективные похождения моего героя, не очень удачливого в жизни бывшего оперативника Петра Петровича МУРУНОВА, который сует свой мясистый нос куда надо и не надо.

— Расскажи какой-нибудь интересный случай из своей жизни.

— Трудно как-то выпячивать себя. Помогу, чем могу нуждающимся. Подаю всегда тем, кто сидит с протянутой рукой. Проникнусь проблемой кого-то, постараюсь что-то сделать посильное. Это у меня по жизни. Раньше могла рвануть рубаху на груди и побежать кому-то помогать. Потом вижу – не тот это человек был. Стала разборчивее, на смену излишней доверчивости пришла осмотрительность. Это верно, что мудрость приходит с возрастом. Но чтобы поучать кого-то жить – не мое.

— Качества, которые ценишь в людях.

— Ценю в людях многое – честность, доброту души, открытость, умение сопереживать, работать, достигать цели. Не приемлю сухость характера, людей, ищущих выгоду во всем. Отвергаю лживых, двуличных и особенно завистливых, языкастых, тех, кто много шумит, но ничего собой не представляет.

— Вопрос, который не прозвучал, но хотела бы услышать.

— Их много — таких вопросов. Отмечу один, который никогда и нигде не буддируется, не ставится, не решается, не звучит. А каково женщинам, которые вырастили, выучили в одиночку детей? Это самая забытая прослойка населения, которая не имеет никаких привилегий, бонусов, а бьется один на один со всеми проблемами и вопросами, которые ставит и ставит не в их пользу, жизнь каждый день. Я сама из этой касты и знаю эту тему назубок. Все слои населения обеспечены какими-то льготами сегодня – инвалиды, многодетные, старшее поколение. Хорошо, когда у женщины неплохой муж, надежда и опора. А как быть одиноким женщинам, перешедшим пенсионный рубеж? Небольшая пенсия не позволяет заиметь что-то, построить дачу-избушку, кредит на пенсию не получишь, устроиться на работу – только вахтером на мизерную оплату труда. Даже повышение пенсионного возраста не решит дискриминацию по возрасту. Остается одно – быть прихлебателем у детей, что совершенно не вписывается в спокойную достойную жизнь на пенсии. В общем, вопрос этот острый, открытый, и женщины пребывают в этих условиях только потому, что нет другого выхода. А он должен быть. Женщина, положившая жизнь на детей, не должна быть просто выброшена из этой жизни, ей должно быть доступно многое, что можно остальным членам общества. И я бы хотела, чтобы Ил Тумэн, Городская дума обратили бы свой взор на эту часть населения, обеспечив какими-то льготами в разгул диких цен на клочок земли, процентами под ипотеку на пенсию на более демократичных условиях. Ведь все это возможно претворить в жизнь, заметить, приложить усилия в отдельно взятой республике, ее столице, не уповая лишь на крепость духа, оптимизм и двужильность одиноких женщин-матерей.

— Где твои читатели могут купить новую книгу?

— В газетном киоске в Доме печати.

— Альбина, благодарю за интервью и пусть сбудутся все проекты!

— Благодарю за интерес к моей деятельности. И пусть процветает SakhaLife, который я всегда читаю!