Якутск затопило после грозы

Сегодня после грозы в Якутске образовались огромные лужи на дорогах. Особенно на проспекте Ленина: Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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