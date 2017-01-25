Впервые в СНГ! Якутск вступил в программу ООН-Хабитат

25 января в Малом зале Окружной администрации города Якутска прошло подписание Соглашения о сотрудничестве между Окружной администрацией города Якутска и Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Соглашение подписали глава города Якутска Айсен НИКОЛАВЕ и руководитель проекта по уменьшению городских рисков ООН-Хабитат Дэн ЛЬЮИС.

Отметим, что господин Льюис вместе с руководителем программы ООН-Хабитат в Российской Федерации Татьяной ХАБАРОВОЙ посещал Якутск в январе прошлого года, после чего глава города Айсен Николаев получил приглашение на III конференцию ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат — III), которая прошла в октябре 2016 года в городе Кито (Эквадор).

Глава города в своей вступительной речи отметил, что участие Якутска в конференции Хабитат — III еще раз подтвердило, что все города мира независимо от географического расположения, количества населения и климатических условий находятся в поиске решений для снижения рисков жизнедеятельности и жизнеобеспечения: «По итогам конференции была принята повестка устойчивого развития городов мира на ближайшие 20 лет.

Обеспечение равных условий и возможностей для каждого горожанина за счет внедрения новой креативной экономики, модернизация городской среды и социальной инфраструктуры путем обеспечения экономической устойчивости – эти принципы лежат в основе повестки ООН-Хабитат и очень важно, что они звучат в Стратегии развития Якутска до 2032 года. Это говорит о том, что мы находимся на правильном пути развития, и что в долгосрочном плане развития города мы учитываем риски, прежде всего, связанные со стремительным ростом населения, которое в той или иной степени, влияет на экологическую обстановку города».

Далее глава остановился на положительных результатах, которых удалось достичь в сфере строительства жилья и социальных объектов, ремонта и реконструкции улично-дорожной сети, сноса и расселения аварийных домов. «Для Якутска очень важно принимать участие в Программе профилирования жизнеустойчивости городов, потому что мы хотим, чтобы эти инструментарии и механизмы позволили нам добиться еще больших результатов в развитии нашего города», — отметил Айсен Николаев.

Дэниел Льюис в ответном слове поблагодарил руководство города Якутска за теплый прием и взаимовыгодное сотрудничество, которое важно не только для ООН-Хабитат, но и всего мирового сообщества.

«Подписанное Соглашение даст нам не только гарантии дальнейшего устойчивого развития вашего города, но и поможет в разработке и осуществлении совместных стратегий для развития более устойчивых и безопасных населенных пунктов. Мы здесь не только для того, чтобы помогать вам, но и учиться у вас. В этой части нам очень важен положительный опыт города Якутска для развития и обеспечения устойчивости всего Арктического региона. Уверен, что подписанное соглашение даст наиболее широкие возможности для нашей совместной работы», — сказал Дэн Льюис.

В рамках подписанного Соглашения о вступлении в Программу профилирования жизнеспособности городов ООН — Хабитат, Якутск стал первым городом не только в России, но и в СНГ, где международные эксперты Программы оценят городскую инфраструктуру, изучат экономическую ситуацию, социальные и демографические подходы. В результате этой масштабной работы специально для города Якутска будут разработаны стандарты повышения жизнеустойчивости городской системы, предотвращения стихийных и техногенных угроз.