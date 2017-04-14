Якутск вступил в международную программу ООН-Хабитат

12 апреля в Окружной администрации города Якутска обсудили вопросы участия столицы в Программе профилирования жизнеспособности городов ООН-Хабитат. Совещание прошло под руководством первого заместителя главы г. Якутска Дмитрия САДОВНИКОВА.

Отметим, что Хабитат – это представительство Организации объединенных наций (ООН), координирующее все виды деятельности в области устойчивого развития населенных пунктов, ранее распределенных по различным департаментам и организациям системы ООН.

В 2012 году в ООН-Хабитат была разработана Программа профилирования жизнеспособности городов, целью которой является поддержка и развитие населенных пунктов, с точки зрения экологической, социальной и финансовой безопасности. Сегодня участниками программы являются 10 городов-партнеров из 10 стран.

Со 2 по 9 апреля представители Окружной администрации, координаторы программы в г. Якутске, прошли стажировку в проектном офисе ООН-Хабитат в г. Барселоне (Испания). На совещании начальник отдела по внешним и межрегиональным связям Гаврил КИРИЛЛИН и начальник отдела экономического анализа и контроля Елена ТОТОНОВА рассказали об итогах поездки и основных моментах дальнейшей работы.

Напомним, знакомство Якутска с программой ООН по населенным пунктам началось в 2011 году. Тогда город был награжден Почетной Грамотой международной организации за проект «Реализация программы «Комплексное развитие территорий г. Якутска» в условиях Крайнего Севера».

В январе 2016 года столицу республики посетил начальник отдела снижения городских рисков Дэн Льюис и руководитель программ ООН-Хабитат в России Татьяна ХАБАРОВА. Были проведены встречи с руководством города, делегация побывала на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. В марте 2016 года глава города Айсен НИКОЛАЕВ принял участие в ежегодной конференции ООН в Барселоне. 25 января 2017 года в столице республики состоялось подписание соглашения, по результатам которого Якутск стал первым городом России и СНГ, ставшим участником данной программы.

«На начальном этапе работы будет создан профиль города Якутска, включающий несколько блоков информации по сферам жизнедеятельности, взаимодействия со структурными подразделениями, с федеральными и региональными органами власти в соответствии с требованиями ООН-Хабитат», — рассказал Гаврил Кириллин.

Он отметил, что став участником международной программы, Якутск сможет развиваться в плане устойчивости к различным рискам и угрозам. «Устойчивость» в понимании ООН-Хабитат – это способность городской системы противостоять различным рискам и угрозам, а также поддерживать непрерывность своих функций во время форс-мажорных ситуаций. В ООН-Хабитат выделяют несколько видов рисков и угроз. Сюда входят биологические, антропогенные, климатические факторы: цунами, торнадо, наводнения, пожары, в том числе и финансовые, социальные угрозы, такие как терроризм и многое другое», — говорит Гаврил Кириллин.

«Одним из полезных моментов семинара стала встреча с представителями руководства г. Барселоны, которые на сегодняшний день имеют передовой опыт реализации этой программы. Они рассказали нам о своей деятельности, и о тех трудностях, с которыми столкнулись в процессе сбора информации», — говорит начальник отдела экономического анализа и контроля г. Якутска Елена Тотонова.

В планах также формирование проектного офиса, координирующего работу Программы на территории Якутска.