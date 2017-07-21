Якутск вступает в маршрутную сеть «Форсайт-навигации 2017»  

В понедельник, 24 июля начинает свою работу «Форсайт-флот 2017: Якутск — генератор форматов развития».

В Форсайт-флоте примут участие более 150 человек — представители бизнеса, науки, власти, общественных движений из различных регионов страны и зарубежных стран: из Японии, Израиля, Америки, Барселоны, Москвы, Хабаровска, Владивостока, Иваново, Ижевска, Иркутска, Сарова, Железногорска.

Среди участников Форсайта руководство города Якутска, Технопарка «Якутия», эксперты ООН Хабитат, представители Агентства стратегических инициатив, Аппарата Правительства РФ и РС(Я), федеральных и республиканских министерств и ведомств, ведущих Вузов страны: МГУ им. М.В.Ломоносова, РАНХиГС, СВФУ им.М.К.Аммосова, ДВФУ, корпораций АЛРОСА и Росатом и многие другие.

Якутск – один из особенных городов мира по опыту жизнедеятельности на вечной мерзлоте, а также по своему влиянию на развитие огромной территории, обладающей уникальными природными ресурсами планетарного масштаба.

Для трансформации экономики города, развития комфортной и умной городской среды в экстремальном северном климате необходим поиск новых технологий и инструментов, передовых решений и проектов.

По итогам Форсайта будет создан образ будущего — Якутска 2032 года — города преобразований и лидерства, урбанистического центра Севера с инновационной инфраструктурой и высокоразвитой стартап-культурой.

Отметим, что в конкурсе на право проведения мероприятий Форсайт-навигации принимали участие представители 22 субъектов РФ. Все региональные команды проходили три этапа отбора: заочный этап — подача заявок от регионов в системе Leader-ID, очный этап — акселерация команд в Точке кипения в Санкт-Петербурге и форсайт-школа для региональных команд, совмещенная с защитой проектов на рабочей группе экспертного совета в московской Точке кипения.

По итогам форсайт-школы были поддержаны 12 команд из Санкт-Петербурга, Ивановской, Калининградской, Московской, Тамбовской, Томской областей, Ставропольского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Татарстана, а также две объединенные команды: Байкал (Иркутская область, Республика Бурятия) и Кама (Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия). 8 команд прошли защиту и сформировали маршрутную сетку «Форсайт-навигации 2017».

Департамент по связям с общественностью,

взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г.Якутска