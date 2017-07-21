АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.08
 68.00
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.07.2017, 12:50
Происшествия
Пожилой мужчина угнал детский велосипед
21.07.2017, 12:40
Происшествия
На чужом тракторе с ветерком
21.07.2017, 12:30
Общество
ЦЗН объявляет отбор работодателей на предоставление субсидий
21.07.2017, 12:20
Путешествия
Егор Борисов посетил подтопленные сёла Среднеколымского улуса
21.07.2017, 12:10
Столица
Якутск вступает в маршрутную сеть «Форсайт-навигации 2017»  
21.07.2017, 12:00
Столица
Добровольная пожарная дружина ликвидировала лесной пожар
21.07.2017, 11:50
Происшествия
Житель Кобяйского района забил своего односельчанина палкой до смерти
21.07.2017, 11:40
Происшествия
Комментарий от МЧС: Угрозы подтопления Октемцев нет
21.07.2017, 11:30
Происшествия
Кассир вынула из кассы 470 тысяч рублей
21.07.2017, 11:20
Происшествия
57 человек стали жертвами «земельных» мошенников
21.07.2017, 11:10
Происшествия
Пожарные спасли дом на ул. Кузьмина
21.07.2017, 10:55
Республика
Строительство уникального моста через реку Марха ведется по графику
21.07.2017, 10:45
Республика
«Железные дороги Якутии»: Теперь билеты можно купить электронно
21.07.2017, 10:35
Столица
Анонс
Прямой разговор с Айсеном Николаевым
21.07.2017, 10:23
Происшествия
Видео
Эксклюзив
Видео очевидца: Возле села Октемцы прорвало дамбу
21.07.2017, 10:10
Происшествия
Женщина в Нюрбе удачно сходила в ресторан
21.07.2017, 10:00
Происшествия
Директор социального учреждения совершала фиктивные операции
21.07.2017, 9:50
Происшествия
Наглая кража в доме престарелых
21.07.2017, 9:40
Происшествия
Обиженный артельщик в отместку украл телефон
21.07.2017, 9:30
Культура & Образование
Сегодня день рождения издателя
21.07.2017, 9:20
Происшествия
За полгода — 40 ДТП с участием детей
21.07.2017, 9:10
Финансы
Кто определяет очередность и виды работ по капитальному ремонту
21.07.2017, 8:00
Желток
Фотофакт
Позитив
Летний отдых якутских звезд инстаграма
21.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 21 июля 2017 г.
21.07.2017, 0:41
Культура & Образование
Сегодня день рождения хомусиста-виртуоза
20.07.2017, 21:07
Республика
21 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
20.07.2017, 21:00
Происшествия
Завершился в Якутске суд по резонансному убийству
20.07.2017, 17:59
Культура & Образование
В СВФУ проходят вступительные испытания для абитуриентов с особыми образовательными потребностями
20.07.2017, 17:50
Финансы
Big in Japan: новость о союзе Алмазэргиэнбанка и JCB разлетелась по всей Японии
20.07.2017, 17:45
Общество
Год добра: акция «Здоровье. Молодость. Мечта»
20.07.2017, 17:35
Происшествия
Вилюйчане продолжают бороться с лесными пожарами
20.07.2017, 17:32
Финансы
Как узнать сколько денежных средств накоплено на капремонт дома?
20.07.2017, 17:27
Общество
УФСИН подписали договор с профсоюзами
20.07.2017, 17:15
Происшествия
Извергов приговорили к 19 и 20 годам лишения свободы
20.07.2017, 17:00
Столица
К сведению работников торговли и общественного питания
20.07.2017, 16:50
Столица
В Якутске установлено шесть столов для игры в настольный теннис
20.07.2017, 16:40
Республика
Владимир Прокопенко: Якутия, как и прежде, наименее криминогенна
20.07.2017, 16:30
Экология
Радиационная обстановка на участке «Буранный» под контролем
20.07.2017, 16:20
Происшествия
16-летний грабитель дважды ограбил один и тот же магазин
20.07.2017, 16:10
Желток
Фотофакт
Посреди лета на севере Якутии выпал снег
20.07.2017, 16:00
Политика
Госдумой принят новый законопроект о садоводстве
20.07.2017, 15:50
Политика
В Налоговый кодекс внесены изменения, направленные на создание условий для развития туризма на Дальнем Востоке
20.07.2017, 15:40
Происшествия
11  тонн китайских автозапчастей задержали на границе
20.07.2017, 15:30
Столица
Стройотряды помогут благоустроить дворы столицы
20.07.2017, 15:20
Республика
«Сахаэнерго» обеспечивает энергоснабжение в подтопленных селах
20.07.2017, 15:10
Республика
Минсельхоз Якутии: Засуха, лесные пожары и наводнения осложняют сенокосную кампанию
20.07.2017, 15:00
Республика
В Якутии более 17 тысяч гектаров охвачено пожарами
20.07.2017, 14:50
Политика
Выборы в Ленске: кто подружит район и город?
20.07.2017, 14:40
Республика
В Усть-Майском районе объявлен режим ЧС
20.07.2017, 14:30
Культура & Образование
Подведены итоги Международной олимпиады «Туймаада-2017»
20.07.2017, 14:20
Культура & Образование
С 25 июля начинает работу Центральная приемная комиссия
20.07.2017, 14:10
Культура & Образование
Цикл ЯГСХА: Азарт учебы
20.07.2017, 13:03
Общество
Ларьки, вышки сотовой связи и потребительский экстремизм: Что на самом деле волнует якутян
20.07.2017, 12:46
Происшествия
Утонул 6-летний ребенок
20.07.2017, 12:40
Происшествия
Туристам на заметку: отправляясь на маршрут, регистрируйтесь в Службе спасения Якутии!
20.07.2017, 12:30
Культура & Образование
«Ты должен быть на равных с богами» Интервью с известным хакасским сказителем и скульптором
20.07.2017, 12:17
Происшествия
Раскрыто еще одно преступление «золотого» мошенника
20.07.2017, 12:05
Культура & Образование
С днем рождения «Сосновый бор»!
20.07.2017, 11:55
Республика
В Якутии добыли сразу два крупных алмаза
20.07.2017, 11:46
Республика
Подготовка к зиме Центральными электросетями будет завершена в ноябре
20.07.2017, 11:38
Общество
Фонд капремонта активизировал работу с должниками
20.07.2017, 11:27
Культура & Образование
Научно-познавательный тур летней школы СВФУ «Ленские столбы» начал работу
20.07.2017, 11:18
Общество
Пенсионерка перевела мошеннику более 1 млн рублей
20.07.2017, 11:10
Культура & Образование
В СВФУ снимают романтическую комедию «Моя чокнутая сестра»
20.07.2017, 11:00
Столица
Дворы по улице Каландаришвили в Якутске преобразятся
20.07.2017, 10:56
Республика
За 5 лет «Газпром» построит в Якутии социальных объектов на 1 млрд 680 млн рублей
20.07.2017, 10:45
Экология
Роспотребнадзор проверил воздух. Дышать можно
20.07.2017, 10:38
Политика
Якутская и сингапурская компании подписали меморандум
20.07.2017, 10:30
Общество
В ходе переселения граждан из аварийного жилья прокуроры нашли 50 нарушений закона
20.07.2017, 10:18
Республика
Аэропорт Олекминска возобновил работу
20.07.2017, 10:10
Общество
Более 120 миллионов рублей задолжали предприятия Якутии своим работникам
20.07.2017, 9:59
Общество
Прокуратура проверила Индустриальный парк «Кангалассы»
Архив новостей
Столица
21 июля 2017, 12:10
67

Якутск вступает в маршрутную сеть «Форсайт-навигации 2017»  

В понедельник, 24 июля начинает свою работу «Форсайт-флот 2017: Якутск — генератор форматов развития».

В Форсайт-флоте примут участие более 150 человек — представители бизнеса, науки, власти, общественных движений из различных регионов страны и зарубежных стран: из Японии, Израиля, Америки, Барселоны, Москвы, Хабаровска, Владивостока, Иваново, Ижевска, Иркутска, Сарова, Железногорска.

Среди участников Форсайта руководство города Якутска, Технопарка «Якутия», эксперты ООН Хабитат, представители Агентства стратегических инициатив, Аппарата Правительства РФ и РС(Я), федеральных и республиканских министерств и ведомств, ведущих Вузов страны: МГУ им. М.В.Ломоносова, РАНХиГС, СВФУ им.М.К.Аммосова, ДВФУ, корпораций АЛРОСА и Росатом и многие другие.

Якутск – один из особенных городов мира по опыту жизнедеятельности на вечной мерзлоте, а также по своему влиянию на развитие огромной территории, обладающей уникальными природными ресурсами планетарного масштаба.

Для трансформации экономики города, развития комфортной и умной городской среды в экстремальном северном климате необходим поиск новых технологий и инструментов, передовых решений и проектов.

По итогам Форсайта будет создан образ будущего — Якутска 2032 года —  города преобразований и лидерства, урбанистического центра Севера с инновационной инфраструктурой и высокоразвитой стартап-культурой.

Отметим, что в конкурсе на право проведения мероприятий Форсайт-навигации принимали участие представители 22 субъектов РФ. Все региональные команды проходили три этапа отбора: заочный этап — подача заявок от регионов в системе Leader-ID, очный этап — акселерация команд в Точке кипения в Санкт-Петербурге и форсайт-школа для региональных команд, совмещенная с защитой проектов на рабочей группе экспертного совета в московской Точке кипения.

По итогам форсайт-школы были поддержаны 12 команд из Санкт-Петербурга, Ивановской, Калининградской, Московской, Тамбовской, Томской областей, Ставропольского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Татарстана, а также две объединенные команды: Байкал (Иркутская область, Республика Бурятия) и Кама (Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Удмуртия). 8 команд прошли защиту и сформировали маршрутную сетку «Форсайт-навигации 2017».

Департамент по связям с общественностью,

взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям  ОА г.Якутска

comments powered by HyperComments
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
17.07.2017, 23:27
Опрос
Кто самый уважаемый политик в Якутии?
17.07.2017, 20:42
Происшествия
Известную якутянку ограбили в Америке
15.07.2017, 12:14
Желток
Куда полетел Егор Борисов?
16.07.2017, 12:41
Желток
Фотофакт
Валерий Меладзе дал концерт в Якутии
19.07.2017, 16:20
Общество
На заметку охотникам! Сроки охоты в охотничий сезон 2017-2018 годы
16.07.2017, 11:02
Происшествия
В Якутске сгорел дом
17.07.2017, 17:27
Политика
Зампрокурора Якутии перешел на новую работу
18.07.2017, 14:01
Экономика
Фотофакт
Эксклюзив
Серебряный камешек в инвестиционный огород Егора Борисова 
17.07.2017, 10:01
Происшествия
Видео
Водитель в Вилюйске заявил, что его избили сотрудники ГИБДД
18.07.2017, 12:55
Культура & Образование
Эксклюзив
К-поп группа UREKA: «Якутск, не теряй нас! Приедем в сентябре!»  Эксклюзивное интервью 
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
20.07.2017

Завершился в Якутске суд по резонансному убийству

Общество
20.07.2017

Юбилейные мероприятия Дней Якутии в Москве, Питере и Владивостоке станут скромнее на 50 млн рублей

Культура & Образование
20.07.2017

Набор на 3-й сезон: Учи английский легко и весело в языковом лагере «Березка»!

Резонанс
Происшествия
19.07.2017

Скандал с ребенком в киоске: апелляция продавца рассмотрена судом

Столица
19.07.2017

Наблюдается подъем уровня воды у Якутска

SOS
Происшествия
19.07.2017

Многодетная семья из-за пожара осталась без вещей

Анонс
Экономика
19.07.2017

MVM: на все -50% + скидка по дисконтной карте!!!

Политика
19.07.2017

Проект «Историческая память» по следам А.Е.Кулаковского