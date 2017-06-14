Якутск встречает эстафету огня XX «Игр Манчаары»



В этом году XX Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары» пройдет с 6 по 10 июля в Верхневилюйском улусе.

В воскресенье,18 июня в 12.00 часов, город Якутск встретит эстафету огня «Игр Манчаары» на площади Орджоникидзе. Здесь состоится торжественная церемония передачи огня.

Маршрут Эстафеты огня в городе Якутске охватит центральные улицы: ул. Дзержинского, 5 – пл. Орджоникидзе (церемония передачи огня представителям города Якутска) — пр. Ленина – ул. Петровского – Вилюйский тракт (60 км).

Затем в 17.00 час. огонь XX Спартакиады по национальным видам спорта «Игр Манчаары» будет передан Горному улусу.