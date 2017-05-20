Якутск: Водоотводные лотки как важнейший элемент дороги

Одним из важнейших пунктов при капитальной реконструкции дорог является строительство водоотводных лотков, которые не только собирают талые и ливневые воды, но и увеличивают срок службы асфальтового покрытия.

В последние годы в Якутске системе водоотведения уделяются особое внимание. Для того, чтобы вода со всех улиц стекалась в городской канал, необходимо построить немало лотков.

Так, в этом году новые железобетонные конструкции будут установлены на участках нескольких улиц. На прошлой неделе ремонт начался на улице Ярославского. Сегодня здесь стоят соответствующие дорожные знаки и работает землеройная машина.

«Если раньше лотки пролегали вдоль тротуара, то по завершении строительных работ они будут располагаться ближе к автомобильной дороге. Старые лотки мы демонтируем и на их месте обустроим зону для зеленых насаждений», — рассказывает специалист отдела строительства ливневых объектов МКУ «Главстрой» Айаал Неустроев.

Ремонтные работы идут согласно плану-графику и завершатся к концу июня. Общая протяженность новых лотков составит 230 метров.

Отметим, что на улице Ярославского водоотводные лотки были построены относительно недавно в рамках капитальной реконструкции улицы. Однако, вследствие хищения подпорных стоек, конструкция начала разваливаться и портить пешеходную дорожку. По сообщению МКУ «Главстрой», злоумышленники были пойманы и привлечены к ответственности.

В текущем году новые лотки будут также построены на участках улиц Халтурина, Билибина, Дежнева, Кальвица, Петра Алексеева, Жорницкого, Чиряева, а также на пересечении улиц Кальвица, Пирогова и Жорницкого.