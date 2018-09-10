Якутск в третий раз проголосовал самостоятельно

9 сентября прошли выборы мэра Якутска. В них приняли участие девять кандидатов, из которых реальными считались трое: спикер Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, выдвинутый «Единой Россией», директор «Аэропортторгсервиса» Аэропорта Якутск Сардана АВКСЕНТЬЕВА, выдвинутая Партией возрождения России и общественный деятель Иван СТЕПАНОВ, выдвинутый «Справедливой Россией».

При подсчете итогов голосования сразу же значительно отстал Иван Степанов. И сразу стала лидировать Сардана Авксентьева, которая и удержала свое преимущество. Александр Саввинов оказался вторым, отстав от лидера гонки на тысячи голосов. Что ж, надежный человек команды, умеющий держать свое слово, несомненно, будет востребован в системе новой власти.

Якутск за короткую историю демократических выборов уже в третий раз проголосовал по собственному разумению, без оглядки на административный ресурс.

Впервые это случилось в 1995 году на первых демократических выборах мэра Якутска. Тогда власти всеми силами продвигали республиканского чиновника Семена НАЗАРОВА, выигравшего в первом туре. Выборы вышли во второй тур, в котором выиграл производственник Спартак БОРИСОВ, генеральный директор «Востоктехмонтажа». Спартак Степанович недолго правил Якутском, ушел досрочно, приняв предложение первого президента Якутии Михаила НИКОЛАЕВА пойти на выборы с ним в связке в качестве вице-президента.

В итоге в 1997 году вновь были объявлены досрочные выборы мэра Якутска. Административный ресурс республики тогда сделал ставку на Франца ГРОБМАНА, министра жилищно-коммунального хозяйства республики и энергетики. Административный ресурс города поддержал тогда Николая, дай бог памяти, ЮХИМЕНКО что ли. Инженера «Востотехмонтажа», человека Спартака Борисова. Далее он в политике никогда не светился. Уже тогда в ходе в избирательной кампании проводились социологические исследования, которые зафиксировали, что горожане намерены массово поддержать Илью МИХАЛЬЧУКА, тогдашнего директора НИПК «Сахаполиграфиздат». И власти республики тогда, уже вслед за настроениями народа, с неохотой качнулись в сторону фаворита кампании. В январе 1998 года Михальчук выиграл выборы мэра Якутска во втором туре. Тогда Якутск второй раз продемонстрировал своей независимый нрав. Через пять лет Илья Филиппович без труда выиграл повторные выборы, а в 2007 году вынужден был уйти досрочно, за несколько месяцев до истечения срока полномочий. Между тогдашним президентом республики Вячеславом ШТЫРОВЫМ и мэром Михальчуком были непримиримые противоречия, в сложном положении оказались город Якутск и конкретные люди из команды мэра.

В 2007 году выборы мэра выиграл Юрий ЗАБОЛЕВ, которого всеми силами продвигала команда президента ШТЫРОВА. Независимый кандидат Василий ФИЛИППОВ проиграл со значительным отрывом, хотя в его пользу снялся организатор ЖКХ Анатолий КЫРДЖАГАСОВ. Юрий Вадимович, замечательный человек, мэром оказался слабым, что, видимо, и сам сознавал. На второй срок он не претендовал.

И через пять лет – в 2012 году тогдашний Ил Дархан Егор БОРИСОВ назвал нового кандидата на пост мэра Якутска – Айсена НИКОЛАЕВА, на тот момент зампреда правительства. Егор Афанасьевич понимал, что в Якутск надо двигать очень сильную кандидатуру, чтоб выиграть. И таким в его окружении оказался Айсен Николаев, к которому он мог относиться с некоторым предубеждением, как к своем вероятному политическому сопернику.

Конкуренцию Николаеву составили депутат Ил Тумэна, бизнесмен Владимир ФЕДОРОВ и организатор ЖКХ Анатолий КЫРДЖАГАСОВ. Айсен Николаев выиграл с большим преимуществом. Впервые в истории города Якутска его мэром был избран представитель титульной национальности. В профессиональных кругах это считалось революцией. Отработав полный срок, Николаев выиграл повторные выборы в прошлом году.

28 мая этого года ушел в досрочную отставку Ил Дархан республики Егор БОРИСОВ. В тот же день Айсен НИКОЛАЕВ был назначен президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ врио главы республики.

Через некоторое время он дал понять, что на выборах мэра Якутска поддержит спикера Якутской городской Думы Александра САВВИНОВА. Эти шесть лет исполнительная и законодательная власть города работали в продуктивной связке. И Айсен Николаев, видимо, хотел, чтобы между ним, как главой республик и мэром города было полное взаимопонимание.

Власти хотели бы отодвинуть выборы мэра Якутска на декабрь 2018 года, чтоб спокойно отработать эту кампанию после выборов Ил Дархана. Но этим планам не суждено было сбыться. 9 сентября в Якутске прошли выборы на четырех уровнях: главы республики, народных депутатов, мэра Якутка, депутатов Якутской городской Думы. Столь насыщенная кампания, разумеется, распылила организационные и другие ресурсы.

Особенность этих выборов в том, что кандидаты-лидеры шли в связках. Айсен Николаев, эффективно проработавший мэром Якутска шесть лет, и вынашивающий грандиозные планы, дал понять, что для благополучия города хотел бы видеть его мэром Александра Саввинова. Они сделали ставку на партию власти, на административный ресурс, на тех, кто поддерживает заданный курс. Оба кандидата играли на одном поле, правда, очень сильном, но особо не дополняли друг друга. Шла кампания традиционная для ставленника власти – много официальных мероприятий, перерезанных ленточек, подготовленных аудиторий. При этом сильного давления на бюджетников и студентов, как в других кампаниях, не чувствовалось.

Удачное стечение обстоятельств сложилось для Сарданы Авксентьевой. Реальный кандидат и возможный соперник Владимир ФЕДОРОВ был отозван с выборов федеральным уровнем партии «Родина», которая его и выдвинула. Обращение в суды не дало результата. Серьезно подготовившийся к выборам Федоров решил сделать ставку на одного из кандидатов. Его выбор пал на Сардану Авксентьеву, с которой он поделился всем своим серьезным ресурсом. Так состоялась еще одна выборная связка. Оба политика разноплановые, и хорошо дополняли друг друга. Не рассчитывая на административный ресурс, они пошли «в поле», встречались с жителями во дворах, в подъездах. Их поддерживали предприниматели, активный, закаленный слой общества.

Политика – это искусство возможного. Владимиру Федорову не удалось лично принять участие в выборах мэра Якутска. Но он создал прецедент, когда выбывший кандидат активно продолжает участвовать в кампании, поддерживая другого кандидата. Надо полагать, одним из первых распоряжений избранного мэра Владимир Юрьевич будет назначен первым заместителем.

Ведь вместе с ресурсом, харизмой и мотивировкой Сарданы Авксентьевой получилось убедительная победа. Впервые в истории города Якутска его мэром избрана женщина. Якутск в третий раз за 23 года демократических выборов проголосовал по своему усмотрению. И в этом сила нарождающегося гражданского общества, развития интернета и соцсетей.

Чувствовалось, что на этот раз организаторы выборов в Якутске не гнались за явкой. Заманиловок в виде розыгрыша машин и прочих материальных ценностей, массовых скидок на оплату ЖКУ, не было. Даже праздничные мероприятия в день города как будто шли потише. Ну, и погода не способствовала явке.

Зато обеспечили явку естественные страсти многоуровневых выборов.

В выборную ночь лидер выборов Ил Дархана Айсен Николаев пригласил лидера выборов мэра Сардану Авксентьеву на встречу. Но совместное фото не предъявлено общественности. Надо полагать, некоторая напряженность сохраняется, как это часто бывает после конкурентных выборов. Тем не менее, народ сделал свой выбор. Избран глава республики. Избран мэр города. Избраны депутаты Ил Тумэна и Якутской городской Думы. Остается надеяться, что все они смогут наладить совместную работу на благо народа, города, республики.