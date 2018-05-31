Якутск в судьбе народов севера

В настоящее время в Якутии проживают почти 40 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них по самым скромным подсчетам более 10 тысячи живут в Якутске. Действительно, столица республики стала для них вторым родным домом, а многим и настоящей родиной, так как они родились и выросли здесь. В Якутске действуют научные и культурные центры, нацеленные на развитие коренных этносов, а также Арктики, где живет большинство их сородичей. В Северо-Восточном федеральном университете студентов из северов обучают языкам, культуре и литературе коренных этносов. Молодежь также учится в Арктическом институте культуры и искусства. В стенах Института гуманитарных исследований и проблем КМНС ученые занимаются вопросами развития духовного, исторического и культурного наследия северных народов. В этот список надо добавить научно-исследовательский институт национальных школ, где наряду с якутским изучают языки КМНС, разрабатывают учебные пособия. На НВК «Саха» успешно действует телерадиостудия «Геван», из Дома печати выходят газеты «Илкэн» и журнал «Время Арктики». Около десятка народных ансамблей, немало мастериц, пропагандирующих музыку, танцы, народные промыслы северян, нашли приют под крышей Дома дружбы народов имени А.Кулаковского, достойно представляющие свои народы в городских, республиканских и Всероссийских смотрах и конкурсах. Гордость северян – Театр народов Севера – вносит свою лепту в это благородное дело. Праздник «Бакалдын», проводимый в начале лета столичными эвенками в местности Аркит (хозяин Иван Атласов, усть-майский эвенк)), давно перерос рамки города. Успехом пользуются и другие подобные мероприятия эвенов, юкагиров, чукчей, долган и русских старожилов. Горожане и гости столицы полюбили фестиваль «Строганина» (организатор Борис Николаев, родом из Оленька). Словом, столичным северянам есть что показать и чем гордится. Почти тридцать лет в столице региона успешно и плодотворно действуют мозговой и интеллектуальный центр Ассоциации КМНС РС)Я) (президент Андрей Кривошапкин), а также общественные движения всех представителей северных этносов, в которых на общественных началах работают активисты Севера, проживающие в Якутске. Второй срок избиратели пяти северных улусов доверяют представлять их интересы в Ил Тумэне Елене Голомаревой из Оленька. Надо упомянуть и созданный несколько лет назад Госкомитет по делам Арктики, призванный координировать всю деятельность по развитию арктических территорий, в т.ч. по подъему традиционных отраслей Севера, как оленеводство, охотпромысел и промысловое рыболовство. Ведомство с прошлого года возглавляет Прокопий Николаев, прежний глава Оленекского района, знающий проблемы изнутри. В Министерстве по развитию институтов гражданского общества делами сородичей ведает опытный заместитель министра Лена Иванова, тоже родом из Оленька. В столице находится и офис Уполномоченного по правам КМНС РС(Я) Константина Роббека. Кроме республиканской исполнительной власти и парламента весомый вклад в жизнедеятельность Арктики и столичных северян, несомненно, вносит столичная администрация и городская Дума. Руководит якутскими депутатами второй срок опытный и умелый организатор Александр Саввинов, родом тоже из Арктики, работавший в северных улусах. Так, мэрия и депутаты Якутска имеют соглашения с арктическими районами о сотрудничестве, обмениваются опытом работы, делегациями, помогают в проведении Дней северных улусов в столице. Ассоциация КМНС находит у них поддержку в своих начинаниях. Председателя Гордумы Александра Александровича якутяне знают и как отличного волейболиста, сделавшего много для пропаганды и развития этого вида спорта. Разумеется, в одной небольшой статье не расскажешь все о роли Якутска для коренных народов Севера, многим из которых, говоря высокопарным словом, он дал путевку в жизнь, стал настоящим родным домом. К тому же, здесь в долине Туймаады принимаются все мало-мальски значимые и судьбоносные решения по жизнедеятельности КМНС. При этом настоящие патриоты Севера никогда не теряют связи с землями, где испокон веков жили их предки. Каждый на своем месте, где бы ни они трудился, старается вместе разделит радость или беду сородичей. Так происходит и сейчас, когда большая вода нанесла большой урон населенным пунктам, в т.ч. поселкам Усть-Майского района, где вместе с другими народами в мире и согласии проживают эвенки. Столичные сородичи организуют всевозможную помощь землякам. Так было, есть и будет… Конечно, нерешенных вопросов у северян, живущих в Якутске немало. Это жилье, устройство детей в школы и садики, ограниченность языковой среды, адаптация молодежи в городских условиях и т.д. Кстати, с этого года в столице откроется Международная Арктическая школа, где также будут обучать детей языкам коренных народов. Словом, наша столица, пусть и не такими семимильными шагами, но уверенно идет вперед, и в этом деле свою посильную лепту вносят и представители коренных этносов. comments powered by HyperComments Источник: Валентин ХОТУ «Илкэн».

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