Якутск в списке городов-лидеров по эффективности борьбы со свалками

ОНФ выявил города-лидеры по эффективности борьбы со свалками.

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) на своем сайте представил рейтинг городов, выявивших и ликвидировавших больше всего незаконных свалок. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, его возглавили Искитим, Нижнекамск и Бугульма.

«Лучшим в нашем рейтинге стал город Искитим в Новосибирской области, где активисты ОНФ обнаружили 71 свалку, 69 из которых уже ликвидированы, а 2 находятся в работе,— рассказал господин Миронов.— Второе место получил Нижнекамск, Республика Татарстан, где все 35 выявленных свалок уже ликвидированы. Третье место также за Татарстаном: в городе Бугульма 20 свалок выявлены, 19 из них уже ликвидированы».

В списке лидеров оказались и другие российские города, где большинство выявленных свалок были оперативно ликвидированы: Барнаул, Тамбов, Якутск, Ханты-Мансийск, Альметьевск и Псков. При этом был также сформирован список антилидеров. Туда вошли города, которые не торопятся ликвидировать обнаруженные там незаконные свалки.

«На последнем месте у нас оказался город Тобольск Тюменской области, где из 32 выявленных свалок ликвидирована всего одна. Предпоследнее место у Чебоксар: из 39 выявленных свалок ликвидированы всего 2. Далее идет Первоуральск с опасными свалками, вынесенными в особую категорию,— пояснил координатор ОНФ.— Также в списке антилидеров оказались: Вязьма (Смоленская область), Бологое (Тверская область), Кизляр (Республика Дагестан), Минеральные Воды и Кисловодск (Ставропольский край), Канск (Красноярский край) и Саратов».

Дмитрий Миронов добавил, что общее количество выявленных незаконных свалок превысило 14 тыс., из которых 6,5 тыс. были оперативно ликвидированы, информация еще о 5,9 тыс. была направлена в местные и федеральные органы власти. Он подчеркнул, что в ближайшее время вместе с коллегами планирует направить все собранные данные в Минприроды и взять под контроль процесс их ликвидации. Программа была инициирована президентом России и лидером ОНФ Владимиром Путиным в рамках указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одним из основных пунктов указа является выявление и ликвидация всех незаконных свалок в городской черте по всей России.