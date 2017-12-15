Якутск удостоен диплома Международной Ассамблеи столиц и крупных городов

Якутск удостоен диплома X Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить – 2017» за профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, путем привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций (Центр помощи семьям «Тэрчи»), за организацию экологической акции «Вызов-кузов!», системный подход в организации детских садов в городском округе.

Диплом был вручен главе города Якутска Айсену Николаеву 14 декабря в здании Постоянного Представительства Республики Саха (Якутия) в Москве, во время заседания экспертного совета Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ). Диплом подписан Председателем исполнительного комитета – исполнительным секретарем содружеств независимых государств Сергеем Лебедевым, Председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ Леонидом Калашниковым, Президентом Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктором Кидяевым, Президентом МАГ, главой администрации города Уфа Иреком Ялаловым.

В работе заседания приняли участие представители городов, входящих в состав Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, эксперты, руководители международных и межрегиональных союзов, представители бизнес-кругов.

В рамках заседания были рассмотрены итоги деятельности организации за 2017 год и утвержден план работы на 2018 год. Глава города Якутска Айсен Николаев выступил с докладом о социально-экономическом положении столицы Республики Саха (Якутия) и перспективных планах на ближайшие годы. Айсен Сергеевич отметил важную роль развития интеграционных процессов между городами России и стран СНГ в части обмена опытом лучшими муниципальными практиками.

Исполнительный вице-президент — генеральный директор МАГ Владимир Селиванов отметил, что город Якутск считается одним из активных представителей Ассамблеи на международной арене. «Глава города Якутска Айсен Николаев является вице-президентом Всемирной организации объединенных городов и местных властей. Город Якутск присоединился к Программе перепрофилирования городов, инициированной ООН-Хабитат и является хорошим примером хозяйствования в экстремальных условиях Севера, а также налаженного взаимодействия между властью и обществом», — отметил Владимир Селиванов.