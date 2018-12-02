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Культура & Образование
1 декабря 2018, 23:00
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Якутск – столица мировой этномоды

С 30 ноября по 2 декабря в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского проходит Третий
международный кочующий фестиваль этнической моды «Солнечный олень». Конкурс проходит по направлениям: «Традиционный этнический костюм», «Современный этнический костюм», «Сценический этнический костюм» — всего 63 участника. Дополнительный конкурс – «ЭтноАксессуар» (выставка аксессуаров и украшений) собрал 58 мастеров. Участники и гости рассказали о своих изделиях.

Дария Ноговицына, Якутский колледж технологии и дизайна, г.Якутск:

Мы с Розалией Дегтяревой представили коллекцию «Тайга величавая». Были разработаны сценические, творческие модели, олицетворяющие времена года: зиму, весну, лето и осень. Нас вдохновила флора и фауна прекрасной северной тайги. Каждый из нарядов воплощает ее красоту и таинственность. Были использованы мех песца, мех волка, олений камус, пряжа. Аппликации и роспись выполнены вручную. Под жилетами и накидками отдельно идут платья, передающие образы природы. На головных уборах – лед, снежинки, иней, ветки. Прежде всего, мы художники,модельеры и постарались создать не только качественную, красивую коллекцию, но и изделия ручной работы.

Валентина Гаврилова, п. Хатыстыр Алданский район:

Представляю традиционную эвенкийскую мужскую и женскую одежду. Все девять нарядов, а это шубы, шапки, рукавицы, обувь, сумки — полностью ручная работа. Создание одного предмета гардероба иногда может длиться годами. Все начинается с добычи материала, затем следуют обработка, выделка. Традиционный костюм это мудрость предков, гордость потомков. В одежде проявляется мировоззрение и самобытность народа.

Татьяна Милованова, художественный руководитель Театр костюма и пластики БУ РК
«Калмгосфилармония», заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия:

— В Якутске я впервые побывала в июне 2013 года во время проведения Первого евразийского конкурса высокой моды «Этно-эрато». Это было полное очарование Якутией, помимо конкурса мы побывали на Ленских столбах, увидели знаменитую реку Лену. В этот раз увидела зимний город, морозы, конечно, впечатляют. Республика каждый раз дарит незабываемые эмоции. На фестивале «Солнечный олень» участвую с коллекцией «Стародавний век золотой», посвященной Аюке хану. Привезла малую часть – это образы ханских принцесс. Одеяния не реконструкция традиционного костюма, а подиумный вариант и дизайнерское воплощение. Два года назад начала изучать национальный костюм калмыцких княжеских родов по архивным фотографиям, хранившимся в музеях  Калмыкии и Астраханской области. В итоге были созданы копии костюмов и новых стилизованных коллекций.

Валентина Бельды, мастер Межпоселенческого центра нанайской культуры с.Джари
Нанайского района, член Союза художников России:

Представляю коллекцию из рыбьей кожи (халаты, шапки, рукавицы, обувь). Шью вручную без использования машинки. Работа трудоемкая, например, халат шила в течение трех лет. Пока подберешь кожу по цвету, пока выделаешь – уходит масса времени. Прежде чем распустить рыбью кожу на лоскуты, приходится месяцами ее обрабатывать. Но мне наоборот, чем тяжелее, тем интереснее. Кожа тайменя и сома очень толстая, ее необходимо размять до состояния мягкой ткани. Но в итоге получаются невероятные по красоте наряды. А из пузыря калуги варю далпо — клей. Впервые в Якутске, очень рада находиться здесь. Шикарный фестиваль, интересные наряды. Заметила, что здесь многие носят национальные украшения и одежду. К сожалению, в Хабаровском крае их надевают только на концерты.

Татьяна Бошкунова, мастер по национальным украшениям г. Горно-Алтайск:

— Участвую в номинации «ЭтноАксессуар». Привезла традиционные накосные женские украшения.  В костюме алтайцев накосные украшения играют очень важную роль. Для маленьких девочек — шалтрак, шымрак, для невест — шанкы. Эти украшения служат еще и как обереги. По украшениям можно узнать о статусе, возрасте женщины. Каждая деталь и узор играют свою роль: например, есть знаки замужней женщины, символы богатства и достатка. Украшения декорировались ракушками Изготавливаю их из лент, бархата, бисера, бус. Украшается ракушками. В прошлом за ракушку отдавали одного быка, настолько высоко и дорого они ценились. Сейчас алтайские девушки предпочитают стилизованные украшения. Дело в том, что традиционные тяжелые, объемные. Заметила, что якутские мастера в основном делают нагрудные украшения. Они потрясающе красивы.

Таня Потапова, 7 «В» класс Чурапчинской СОШ:

Мы занимаемся в Центре детского творчества «Радость» у Альбины Семеновны Дьячковской. Под ее руководством создали наряды с применением лоскутного шитья. Также изготовили якутские аксессуары илин кэбиһэр, бастыҥа. Мы не только шьем, но и сами представляем наряды на сцене. Уверена, что фестиваль откроет много новых имен, даст дарованиям возможность раскрыть и в дальнейшем развить свой талант.

Баярма Митупова, художник-модельер Театра костюма и танца «Далитэй», член Союза
художников России:

— Я начала шить очень рано, иголку держу в руках с того момента как себя помню. Свой творческий путь я начала со стилизации, авангарда. Сейчас шью традиционные костюмы, изучаю историю, семантику узора. Ведь одежда часть многовековой культуры бурятского народа. В Якутске представила коллекцию по мотивам легенды о девушке-лебеди, от которой появились одиннадцать родов бурятского народа. Использован бисер, ручная вышивка, кружевной материал
с национальными орнаментами. Полностью национальный крой и стиль. Головные уборы сделаны вручную, расшиты бисером, использованы металлические украшения и оторочены мехом соболя. К головному убору бурятской невесты с двух сторон на нитку из бусин нанизывают два кольца, означающих мужа и жену и соединяются внизу также рядом бус.

Раушан Канапьянова Раушан Мусахановна, Доктор политических наук, профессор Московского Государственного университета культуры и искусств, член Президиума совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, председатель жюри:

 Само название проекта «Солнечный олень» имеет уникальное значение. Он вобрал традиции, историю многих кочевых народов и показывает особенности вашего региона, особенности Сибири и Дальнего Востока. Я думаю, что фестиваль это убедительный механизм реализации Указа Президента о стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года.

 

Источник: Пресс-служба ДДН им.А.Е. Кулаковского
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