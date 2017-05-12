Якутск стал дипломантом I-го Всероссийского конкурса «Бережливые администрации»

В начале апреля в городе Сочи на Международном саммите «Умные производственные системы» состоялось торжественное подведение итогов Первого Всероссийского конкурса «Бережливые администрации», объявленного Издательским домом «Бюджет».

Первый Всероссийский конкурс был проведен в целях аккумулирования опыта и обмена лучшими практиками в сфере применения бережливых технологий в органах региональной власти и муниципального управления, а также создания общей площадки для обсуждения и распространения инновационных методов.

В состав конкурсной комиссии вошли руководители федеральных министерств, ведущие российские практики в области бережливых технологий в сфере услуг. Для анализа представленных проектов использовалась методика, базирующаяся на сравнении динамики изменения основных показателей, используемых для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. По условиям конкурса оценке подлежали региональные и муниципальные программы во внедрению бережливых технологий в деятельности, конкретные проекты, демонстрирующие практические результаты от внедрения бережливых или других инновационных технологий управления в деятельности администраций или государственных, муниципальных учреждений направленные на:

— достижение основных целей стратегий социально-экономического развития;

— сокращение потерь в административных процессах;

— повышение качества государственных и муниципальных услуг;

— сокращение бюджетных расходов;

— создание новых видов услуг для населения;

— устранение дублирующих запросов и отчетов и сокращение их количества;

— оптимизацию конкретных процессов и устранение организационных барьеров, вместо оптимизации деятельности отделов или сокращение численности;

— развитие культуры непрерывного совершенствования и бережливого мышления среди граждан;

— рост вовлеченности граждан в процессы непрерывного совершенствования городской среды;

— формирование новых моделей взаимодействия власти, общества, бизнеса и граждан.

По итогам конкурса городской округ «город Якутск» стал победителем в номинации «За применение новых моделей взаимодействия власти, бизнеса и населения для благоустройства территорий и реализации социальных проектов». Город Якутск представил на конкурс два проекта: «Народный бюджет» и инфраструктурный проект государственно-частного партнерства на осуществление деятельности по проектированию, созданию и эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культурно-досуговых учреждений.

Отметим, что проект «Народный бюджет» на территории городского округа «город Якутск» реализуется с 2014 года по инициативе главы Айсена НИКОЛАЕВА. «Народный бюджет» — это конкурс народных инициатив, предусматривающий выделение субсидии из муниципального бюджета для реализации проектов, инициированных населением и направленных на решение актуальных для города задач.

За 2014-2016 год горожанами реализовано 128 общественно значимых проектов: построено 28 детских и спортивных площадок, проведено 30 образовательных, культурных и спортивных мероприятий, снято 5 художественных фильмов, издано 7 книг, реализовано 25 проектов по благоустройству, создано 3 теплых автобусных остановок, построено и реконструировано 11 скверов и 4 памятника, реализовано 5 проектов по организации досуга и летнего отдыха детей школьного возраста, проведено 14 благотворительных, социальных и волонтерских акций.

Целью инфраструктурного проекта государственно-частного партнерства на осуществление деятельности по проектированию, созданию и эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культурно-досуговых учреждений является привлечение внебюджетных инвестиций в экономику столицы для реализации 12 масштабных социально значимых проектов.

В этом году в рамках государственно-частного партнерства в Якутске начинается строительство 12 социальных объектов; 4 школ (СОШ №25, ООШ №6, международная Арктическая школа, Национальная школа «Айыы Кыhата»), 5 детских садов (№75 «Ивушка», №30 «Малышок», детский сад в 203 микрорайоне, детский сад в с. Сырдах), 3 объектов культуры (Дворец современного искусства имени Ю.А. Гагарина, Детская школа искусств с концертным залом, Городской детский библиотечный центр).