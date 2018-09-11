Якутск с рабочим визитом посетит делегация Всемирного банка

С 12 по 14 сентября в Якутске будет работать делегация Всемирного банка. Эксперты ознакомятся с ходом реализации республиканской программ поддержки местных инициатив, проведут встречи в органах власти.

В среду, 12 сентября, в Министерстве финансов Якутии в режиме видеоконференции будет проведен семинар с участием представителей муниципалитетов. На следующий день делегация посетит с. Булгунняхтах Хангаласского улуса, где ознакомится с реализацией проектов — там обустроена уличная спортивная площадка, отремонтирована общественная баня, благоустроена территория многофункционального культурно-досугового центра, проведен ремонт кровли в здании местной школы.

В состав делегации входит старший научный сотрудник Центра социальных исследований Университета Коимбры, один из директоров программы «Демократия в XXI веке», доцент в области городского управления в Университете Флоренции, доктор философии в области городского, территориального и экологического планирования, эксперт Европейской комиссии по программе URBACT Джованни Аллегретти.

В пятницу, 14 сентября, он примет участие во встрече с членами правительства Якутии, проведет лекцию в Высшей школе инновационного менеджмента (ВШИМ) при главе РС(Я). Кроме этого, будет организованы интервью для телеканала «Якутия 24», радио НВК «Саха» и пресс-подход для журналистов республиканских СМИ.

Добавим, что открытая лекция будет посвящена вопросам муниципального управления и развития инициативного бюджетирования, призванного расширить рамки участия населения в бюджетном процессе путем созыва специальных комиссий.

Также запланирована встреча руководителя Якутии Айсена Николаева с Джованни Аллегретти.

Справка: В Якутии на реализацию инициатив граждан направят полмиллиарда рублей В 2018 году согласно решению правительства Якутии 500 млн рублей направят на проекты общественной инфраструктуры в 353 муниципальных образования республики. Размер субсидий варьируется от 1 до 1,5 млн рублей. Общая стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор, составила 694,2 миллиона, из которых 500 млн — из бюджета республики, 105,9 млн. — местные бюджеты. Вклад населения составил 51,7 млн, средства спонсоров – 36,6 млн рублей. Таким образом, на каждый бюджетный рубль привлечено 39 копеек дополнительных средств.

Программа поддержки местных инициатив в Якутии стала первой российской практикой участия граждан, получившей международное признание. По результатам I этапа ежегодного конкурса «Лучшая практика вовлечения граждан», программа, реализуемая в нашей республике, вошла в 20-ку финалистов наряду с практиками Парижа, Гренобля (Франция), Монтевидео (Уругвай), Кито (Эквадор) и др.

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