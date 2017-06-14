Якутск признан одним из лучших в сфере исполнения местного бюджета по России

На днях в Москве состоялось торжественное подведение итогов X Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», в котором приняли участие боле 60 субъектов Российской Федерации.

Представленные на конкурс материалы рассматривала авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания РФ, Министерства финансов РФ, Союза финансистов России.

Критерии оценки участников конкурса разработаны совместно со специалистами Министерства финансов РФ. В частности, оценивались качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, управление расходами и муниципальным долгом, качество бюджетного планирования и исполнения бюджета.

По итогам X Всероссийского конкурса городской округ «город Якутск» удостоился двух дипломов в номинации «За высокое качество планировании и исполнения бюджета» и «За эффективное управление бюджетным процессом с помощью автоматизированных информационных систем».

Начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска Алена НЕУСТРОЕВА за высокие достижения в управлении муниципальными финансами награждена Почетной грамотой X Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».

Эксперты высоко оценили опыт города Якутска в сфере исполнения местного бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством, централизации учета, как источника экономии бюджетных средств, расширения налогооблагаемой базы и повышения собираемости налогов в рамках похозяйственного учета и повышения неналоговых доходов при оптимизации управления имуществом.

Отметим, что Всероссийский конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» проводится коллективом журнала «Бюджет» с 2007 года. Конкурс проводится при поддержке Союза финансистов России, Совет Федерации и Министерства финансов России.