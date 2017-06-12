Якутск принял участие во Всероссийской акции «Парад Дружбы народов»

В День России, 12 июня 2017 года, Якутия впервые приняла участие во Всероссийской акции «Парад Дружбы народов».

Все народы Российской Федерации составляют единую дружную семью,связанную общей исторической судьбой и общим будущим, – российский народ. Показывая пример гражданской сплочённости, единения и духовной общности, в этот праздничный день во многих регионах страны россияне вышли на парад Дружбы народов, приуроченный ко Дню России, в том числе и в Якутии. Представители народов многонациональной страны наглядно продемонстрировали единство и сплочённость всех народов России.

Республика Саха (Якутия) является многонациональной республикой, в которой в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей.В параде в Якутске приняли участие представители национальных диаспор, общин, некоммерческих организаций, творческие коллективы, горожане и гости столицы республики, одетые в национальные костюмы.

Шествие началось с площади Дружбы. Красочные колонны двинулись под музыку по центральной улице Якутска до площади Ленина. Многоцветье ярких национальных костюмов, этническая музыка, колоритные танцы народов, звуки бубнов создали неповторимую атмосферу праздника и единства. В строю бок о бок шли русские и якуты, татары и казахи,башкиры и таджики, буряты, киргизы, армяне, азербайджанцы, представители коренных малочисленных народов Севера и многих других народов, проживающих в самом большом субъекте Российской Федерации.

«Сегодня мы отмечаем государственный праздник – День России. Мы с удовольствием принимаем участие в шествии, символизирующем нерушимую дружбу народов», – сказала представитель национального объединения «Саха омук» Лонгина Бережнёва. «Парад привлёк не только жителей столицы. Наша делегация казаков специально приехала из Вилюйска для участия в шествии и в традиционном VIIIРеспубликанском фестивале казачьей и ямщицкой песни, посвящённой 385-летию вхождения нашей Якутии в состав Российского государства», – рассказал представитель казаков Якутии Борис Михалев.

«Мы представляем татарскую общину и всех якутян поздравляем с Днём России. Сегодняшний парад олицетворяет для нас дружбу между всеми национальностями», – передали слова поздравлений заместители председателя татарской общины «Якташ» в Якутии Равиль Садриев и Игорь Халилов.

Александра Будаева из бурятской общины отметила, что парад Дружбы народов стал поводом всем собраться, ощутить себя частицей великой державы. «В параде дружно участвуют представители бурятского молодёжного объединения «Наран». Корни у нас бурятские, но мы родились и выросли на благодатной якутской земле. Желаем всем мира, согласия и единства», – добавила представитель молодёжного крыла общины бурятов Якутии Надежда Парпаева.

«Парад Дружбы народов показал, что Россия в едином порыве празднует своё единство. Всем счастья, здоровья и долгих лет жизни», – выразил пожелания Музафар Сангалиев от имени таджикской общины. «А мы из польской общины. Всех поздравляю с Днём России, всем желаю добра и мира. Парад символизирует единство всех народов нашей республики. Все общины вышли как один и идут вместе в один ряд», – отметила представитель общины Екатерина Швыркова.

«Меня зовут Эльвира Васильева, представляю эвенский народ. Этот парад объединяет все народы, дружно живущие в нашей многонациональной республике», – сказала представитель коренных малочисленных народов республики. «День России – наш всеобщий праздник, мы с Россией живём вместе в любви и согласии уже около 400 лет. Все народы России, живите счастливо и дружно», – поздравила россиян председатель Ассоциации долган Якутии Елена Тимофеева.

«Сегодня мы отмечаем самый важный государственный праздник, демонстрируем единство многонационального народа – граждан Российской Федерации. Многонациональный народ сегодня выступает за сильную Россию. Мы хотим передать нашим потомкам мир и согласие, которое сегодня есть, хотим, чтобы наши дети жили и росли счастливо в единой державе, а для этого мы должны быть консолидированы. Сегодня парады Дружбы народов, которые проводятся по инициативе общественности, пройдут в более 30-и регионах страны. Мероприятие позволит каждому из его участников и зрителей почувствовать себя частью единого российского народа», – подчеркнула министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Сардана Гурьева.

СПРАВКА

«Парад дружбы народов России» – всероссийская акция. Шествия проводятся с 2014 года по инициативе президента культурного фонда «Яркий город» из города Кирова Вячеслава Тихонова.

Цель акции — объединить представителей всех народов, проживающих в нашей стране, наглядно продемонстрировать международному сообществу единство, сплоченность и общность всех народов России.

В 2015 году мероприятие получило поддержку членов Общественной палаты Российской Федерации. В 2016 году шествие прошло на территории 12 регионов страны, его поддержали члены Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и руководство Совета Ассамблеи народов России. В 2017 году о проведении акции «Парад Дружбы народов» заявили в 33 субъектах Российской Федерации.