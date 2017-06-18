Якутск принял эстафету огня XX Игр Манчаары

Якутск принял эстафету огня XX юбилейной спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», который был зажжен на родном алаасе легендарного народного героя Василия Федорова-Манчаары – в местности Арыылаах Мегино-Кангаласского улуса. Торжественная церемония прошла 18 июня на площади Орджоникидзе.

Эстафету возглавляет энтузиаст здорового образа жизни, пропагандист бега и йоги Дмитрий Горохов, который участвовал в 14 эстафетах огня и 37 дальних пробегах. Хранителем огня стал ветеран физкультуры и спорта, известный прыгун Александр Неустроев. В составе команды – опытные бегуны на дальние дистанции Владимир Тордуянов (Усть-Алдан), Спиридон Макаров (Чурапча), Юрий Филиппов (Сунтар), Сергей Ильин (Верхневилюйск), Василий Попов (Таатта), Василий Уваровский (Мегино-Кангаласский) и молодая бегунья, выпускница Вилюйского педколледжа Айна Федрова (Чурапча).

Они передали огонь факелоносцам города Якутска — заместителю главы города – руководителю аппарата Окружной администрации Георгию Михайлову, начальнику Управления физической культуры и спорта Окружной администрации, мастеру спорта СССР по боксу Константину Бурцеву, почетному мастеру спорта по национальным видам спорта, мастеру спорта Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу, борьбе хапсагай, якутскому многоборью и лыжным гонкам, семикратному победителю Игр Дыгына Ивану Белолюбскому, чемпиону Республики Саха (Якутия) по самбо Алекандру Токареву, мастеру спорта Республики Саха (Якутия) по баскетболу Максиму Спиранскому, начальнику отдела физической культуры и спорта Управления физической культуры и спорта Окружной администрации Иннокентию Макарову, специалисту Управления физической культуры и спорта Окружной администрации Андрею Шарга.

«Огонь Игр Манчаары пронесут по улусам лучшие спортсмены, и очень скоро он откроет XX юбилейные Игры Манчаары. Желаю всем участникам спартакиады новых побед и спортивных рекордов! Пусть этот огонь станет символом мира и дружбы в нашей республике!», — пожелала заместитель главы города Якутска оп социальным вопросам Евдокия Евсикова.

Маршрут эстафеты огня охватил улицы Дзержинского, Петровского, проспект Ленина и Вилюйский тракт, а затем был передан Горному улусу. Таким образом, факелоносцы преодолеют тысячи километров и 6 июля принесут огонь на стадион «Үс Боотур» в Верхневилюйске, где пройдут юбилейные Игры Манчаары.