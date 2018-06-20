Якутск посетит Владимир Вайнер

Одним из спикеров III Международной конференции «Города и люди: коммуникации и цифровизация» станет известный федеральный эксперт Владимир Вайнер.

В. Вайнер возглавляет Фонд развития медиапроектов и социальных программ Gladway, известен как куратор и разработчик социальных программ в России, Республике Корея, Казахстане, Беларуси. С 2016 года курирует программу Центра социальных технологий «Гарант» и фонда Citi «Города Будущего», направленную на развитие центров городов будущего, профессий в городах будущего и элементов городской среды будущего.

Накануне конференции “Города и Люди” в Якутске Владимир Вайнер поделился о том, в каком направлении должно развиваться социальное предпринимательство в современных городах.

“Социальное предпринимательство — это среда, в которой каждый человек находит себе дело по душе, связанное, к примеру, с монетизацией хобби, самозанятостью, и становится востребован. Самой понятной для человека средой является пространство или экосреда, где люди в шаговой доступности могут встречаться, кооперироваться, реализовывать свои социальные проекты, то есть соседские центры, пространства добрососедства. Мы сейчас изучаем, развиваем, поддерживаем идею соседских центров. В социальном предпринимательстве имеет значение не прибыль, а общественное благо”, — рассказал Владимир Леонидович.

Подробнее об участниках и программе III международной конференции «Города и люди: коммуникации и цифровизация» — на сайте yacivic.ru.