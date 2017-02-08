Якутск посетили представители Алматинской Бизнес Ассоциации

7 февраля в Окружной администрации города Якутска прошла деловая встреча под председательством заместителя главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петра Ефремова с представителями объединения юридических лиц «Алматинская Бизнес Ассоциация».

В состав делегации из Казахстана, состоящей из 12 человек, вошли учредитель компании «ERCO PROJECT & CONSTRACTION» Мейрхан Абдрахманов, учредитель компании «GRANDFIX DEVELOPMENT» Талгат Астранкулов, собственник транспортно-экспедиторской компании «SUMEIR», учредитель компании «TAZALUX» Димаш Исмаилов, собственник строительной компании «TENGIZ INVEST STROY» Ербол Жаркимбеков.

Во встрече приняли участие начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирина Гаргач, председатель Координационного совета по предпринимательству Сергей Черных, начальник Департамента инвестиционного развития Андрей Владимиров, председатель Ассоциации гостеприимства РС (Я) Татьяна Тымырова, первый заместитель директора МУП «Теплоэнергия» Александр Григорьев и другие.

Мероприятие прошло в формате круглого стола — стороны обсудили крупные инвестиционные проекты, поговорили об особенностях межгосударственных отношений и национально-культурных сходствах тюркских народов.

Заместитель главы Петр Ефремов рассказал иностранным гостям о городе Якутске, его инвестиционной привлекательности и подчеркнул, что открытость для инвестиций — один из ключевых факторов экономического развития столицы республики.

Руководитель делегации Мейрхан Абдрахманов поблагодарил Окружную администрацию за теплый прием, отметил гостеприимство якутского народа и назвал цель визита в Якутск — налаживание экономических отношений между Казахстаном и Республикой Саха (Якутия). «Сейчас предприниматели из Казахстана очень много инвестируют за рубеж, в том числе в Лондон, Дубаи, Сингапур, Москву и Санкт-Петербург, но я ни разу не слышал, чтобы кто-то делал капиталовложения в Якутии. Я считаю, что у Якутска хорошие перспективы развития, и здесь можно найти интересные инвестиционные проекты», — сказал Абдрахманов.

Перед делегацией было представлено два крупных проекта, находящихся на стадии поиска инвесторов — строительство гостиничного комплекса и котельной «Лермонтова 200».

О первом проекте рассказал начальник Департамента инвестиционного развития Андрей Владимиров. По его словам, на разработку проекта 11-этажной гостиницы, состоящей из 215 номеров, администрацию города побудил большой рывок в развитии туризма. «В Якутске традиционно проводятся такие крупные мероприятия, как Ысыах Туймаады, фестиваль «Зима начинается с Якутии», Международные спортивные игры «Дети Азии», на которые приезжают гости со всех концов планеты. Сейчас их принимают всего лишь две гостиницы категории «4 звезды» — «Полярная звезда» на 95 номеров и Тыгын Дархан на 74 номера», — отметил Андрей Владимиров. Он также сообщил, что строительство будет осуществлено в рамках государственно-частного партнерства. На данном этапе проект находится на стадии поиска инвесторов.

Проект строительства котельной «Лермонтова 200» представил первый заместитель директора МУП «Теплоэнергия» Александр Григорьев. Объект будет находиться на территории 93, 94 кварталов столицы и в последующем заменит ныне действующую котельную. На сегодняшний день в данном микрорайоне находятся двухэтажные деревянные многоквартирные дома, построенные в 1970-х годах. В будущем на их месте появятся современные жилые комплексы.

В программе делегации из Казахстана запланировано еще несколько деловых встреч, в том числе с представителями Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я).

Якутск.рф