Якутск переходит на раздельный сбор мусора 

По распоряжению Окружной администрации на территории г. Якутск с 1 февраля этого года будет организован раздельный сбор отходов. Это касается всех бюджетных, унитарных, казенных предприятий и учреждений, а также школ, детских садов и т.д. Раздельный сбор макулатуры, пластиковых отходов и целлофановой пленки будет осуществляться в специально отведенном месте.

Согласно распоряжению, в месячный срок организации должны назначить ответственного сотрудника за раздельный сбор отходов; утвердить график сбора и вывоза макулатуры в организации; сдать собранную макулатуру специализированным организациям, занимающимся сбором вторичного сырья.

В распоряжении администрация также обращается к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в процессе деятельности которых образуется макулатура, таким же образом начать работу по раздельному сбору и сдаче мусора.

Как отметила начальник отдела экологии и обращения с отходами столичной администрации Любовь Бубякина, на сегодняшний день о боевой готовности к началу приема мусора объявила компания по утилизации отходов «ЭКО-Партнер» индивидуального предпринимателя Евгения Петрова, у которого налажена работа с Хабаровским мусороперерабатывающим заводом. О деятельности Евгения Николаевича мы писали неоднократно и рады, что он вызвался поддержать столь актуальный для всех нас проект.

Тем временем, команда Любовь Емельяновны презентовала проект в Саха-политехническом лицее.

«Ребята оказались очень активными и задавали вопросы, решение которых нам еще предстоит. Дети сразу увидели сложность реализации проекта при отсутствии перерабатывающих предприятий и заверили, что поддержат и начнут раздельный сбор в своем лицее», — отметила она.

По всем вопросам о сборе и вывозе вы можете получить по рабочему телефону компании «ЭКО-Партнер»: 25-01-46, или по адресу: г. Якутск, ул. Петровского, 2, кабинет 324, с 9:00 до 17:00 часов, выходной – суббота, воскресенье.