Сегодня первая новогодняя ёлка в России зажжется на площади Ленина

Сегодня для передачи эстафеты «Новогодняя столица России», символа холода из рук Чысхаана и зажжения главной ёлки столицы приехал Дед Мороз из Великого Устюга.

В городском парке культуры и отдыха состоялась торжественная передача эстафеты «Новогодняя столицы России».

Проект «Новогодняя столица России» проводится Министерством культуры России с 2012 года.

Торжественное мероприятие прошло с участием Деда Мороза из Великого Устюга, Чысхаана, Красавицы Зимы, Кыш Бабая, гостей и жителей столицы.

Ключевым праздничным событием сегодняшней программы фестиваля станет церемония зажжения первой Новогодней Елки России —в 16 часов на площади Ленина и в 17 часов на площади Орджоникидзе.

В церемонии зажжения традиционно принимают участие Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан, Красавица Зима и сказочные герои.

Сегодня Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» является одним из самых ярких и красочных мероприятий событийного туризма.

Программа 1 декабря:

ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

10.00-18.00 — Выставка-ярмарка народных промыслов, меховых изделий,

сувенирная ярмарка, якутская ярмарка меха «Тепло Якутии» (место проведения:

ЦСП «Триумф»);

11.00 — Встреча Деда Мороза, Зимы, Чысхаана. Передача эстафеты «Новогодняя

столица России» — место проведения: парк культуры и отдыха

11.00 — Республиканский конкурс «Хаарчаана» для девочек от 5 до 12 лет — Место

проведения: ТР «Кружало», ул. Аммосова, 1

14.00 — XVII Традиционный зимний пробег Клуба любителей бега «Дьулуур» (по

отдельному плану)

15.00 — Подведение итогов Международного конкурса снежных и ледовых

скульптур «Бриллианты Якутии» (по отдельной программе)- место проведения:

ледовый городок, 202 мкрн

16.00 — Торжественная церемония зажжения Новогодней Елки- место проведения:

пл. Ленина

17.00 — Торжественная церемония зажжения Новогодней Елки. Передача символа

Холода Всероссийскому Деду Морозу — место проведения: пл. Орджоникидзе

18.00 — Открытие зимнего Клуба любителей скандинавской ходьбы «Зиму осилит

идущий» — место проведения: Центральный парк культуры и отдыха

18.00 — Гала-концерт победителей III Международного фестиваля этнической моды

«Солнечный Олень» — место проведения: Дом дружбы народов имени А. Е.

Кулаковского

Фото Василия Винокурова