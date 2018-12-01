Сегодня первая новогодняя ёлка в России зажжется на площади Ленина

Сегодня для передачи эстафеты «Новогодняя столица России», символа холода из рук Чысхаана и зажжения главной ёлки столицы приехал Дед Мороз из Великого Устюга.
В городском парке культуры и отдыха состоялась торжественная передача эстафеты «Новогодняя столицы России».
Проект «Новогодняя столица России» проводится Министерством культуры России с 2012 года.
Торжественное мероприятие прошло с участием Деда Мороза из Великого Устюга, Чысхаана, Красавицы Зимы, Кыш Бабая, гостей и жителей столицы.
Ключевым праздничным событием сегодняшней программы фестиваля станет церемония зажжения первой Новогодней Елки России —в 16 часов на площади Ленина и в 17 часов на площади Орджоникидзе.
В церемонии зажжения традиционно принимают участие Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан, Красавица Зима и сказочные герои.
Сегодня Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» является одним из самых ярких и красочных мероприятий событийного туризма.
Программа 1 декабря:
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
10.00-18.00 — Выставка-ярмарка народных промыслов, меховых изделий,
сувенирная ярмарка, якутская ярмарка меха «Тепло Якутии» (место проведения:
ЦСП «Триумф»);
11.00 — Встреча Деда Мороза, Зимы, Чысхаана. Передача эстафеты «Новогодняя
столица России» — место проведения: парк культуры и отдыха
11.00 — Республиканский конкурс «Хаарчаана» для девочек от 5 до 12 лет — Место
проведения: ТР «Кружало», ул. Аммосова, 1
14.00 — XVII Традиционный зимний пробег Клуба любителей бега «Дьулуур» (по
отдельному плану)
15.00 — Подведение итогов Международного конкурса снежных и ледовых
скульптур «Бриллианты Якутии» (по отдельной программе)- место проведения:
ледовый городок, 202 мкрн
16.00 — Торжественная церемония зажжения Новогодней Елки- место проведения:
пл. Ленина
17.00 — Торжественная церемония зажжения Новогодней Елки. Передача символа
Холода Всероссийскому Деду Морозу — место проведения: пл. Орджоникидзе
18.00 — Открытие зимнего Клуба любителей скандинавской ходьбы «Зиму осилит
идущий» — место проведения: Центральный парк культуры и отдыха
18.00 — Гала-концерт победителей III Международного фестиваля этнической моды
«Солнечный Олень» — место проведения: Дом дружбы народов имени А. Е.
Кулаковского
Фото Василия Винокурова